雄奇黃山，秀絕三峽，山水灕江青旅假期黃山長江三峽十四天團

世界遺產-黃山。

黃山以奇松、怪石、雲海、溫泉、冬雪著稱於世。五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽。1990年黃山被列為世界文化與自然雙重遺產。長江是中國第一大江河，其中最奇秀、最壯觀的一段，當為三峽。三峽是指瞿塘峽、巫峽和西陵峽。搭乘遊輪從宜昌逆水而上，在重巒疊翠，江流激盪中，進行長江三峽攬勝懷古之旅是中外遊客到中國的首選。桂林是世界著名的風景旅遊城市和中國首批歷史文化名城。桂林山水甲天下，陽朔山水甲桂林。漓江最美的一段就在桂林到陽朔之間。在晨光曉色中，兩岸奇峰挺拔，江水晶瑩剔透，蜿蜒飄流於峭壁陡峰之間，有如置身於大自然畫廊，美麗的畫卷就在眼前，緩緩的、一幅幅延展開來。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期黃山長江三峽14天團受到遊客喜愛，2025年出發日期是4/18,5/23,6/20,7/25,8/22,9/05,9/18,10/11,10/17,11/07,11/21。介紹如下：第1天美國-上海。第2天抵上海。第3天上海-黃山-棠樾牌坊群-屯溪老街。第4天黃山-宏村-黃山，遊世界遺產宏村，搭乘纜車上黃山遊西海景區神筆峰，排雲亭，魔幻景區，飛來石，光明頂等。第5天黃山，觀黃山日出，遊北海景區始信峰等，徽州歷史文化博物館。第6天黃山-武漢 ，坐高鐵赴武漢參觀湖北博物館，欣賞古楚國編鐘表演，黃鶴樓。第7天武漢-荊州-宜昌-長江三峽。第8天長江三峽，參觀人類最大建築三峽大壩，遊灘險水急、峽中有峽的西陵峽。第9天長江三峽，遊景色迷人巫峽，神農溪。第10天長江三峽，遊氣勢雄偉瞿塘峽。第11天重慶-桂林，遊重慶市區，坐高鐵赴桂林。第12天桂林-灕江-陽朔。遊灕江，古鎮陽朔，大榕樹，月亮山，觀張藝謀全球最大山水實景劇《印象劉三姐》。第13天陽朔-桂林-廣州，遊大自然藝術宮殿蘆笛岩，象鼻山。第14天廣州-美國。團費2199元（十月2299元），包旅遊交通（含四段高鐵），國際品牌五星級酒店，美國維多利亞超豪華5星郵輪 ，一日三餐（含各地風味餐），景點門票，專業中英文導遊，旅遊保險 。