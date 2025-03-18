遊輪專家 極品假期 推出2025維京河流遊輪全包價 限時大促銷

河輪行程中的德國烏茲堡多瑙河美景盡在眼下。

「極品假期」推出限時大促銷，「全包式—Viking河輪特惠」（3月12日至3月26日）可享受歐洲來回機票 、送每房250元折扣、送每房200元船上零用金、每人訂金25元的多重優惠(有條件限制)。

「Viking維京河流全包式服務」從航班降落那刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光 、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機讓您樂享整段旅程！絕對是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

精選六個2025年河輪行程(基本房): 「12月7日聖誕巴黎諾曼第8天」造訪法國，巴黎來回，每人2249元起。「8月10日法國里昂普羅旺斯8天」造訪法國，亞維儂至里昂，每人2549元起。

「11月16日多瑙河8天」造訪4國：德奧斯匈 ；帕紹至布達佩斯，每人2948元起。「11月4日萊茵河8天」造訪4國: 荷德法瑞士；阿姆斯特丹至巴賽爾，每人3048元起。「11月17日巴黎瑞士12天」造訪4國：法奧德瑞；巴黎至蘇黎士，每人4398元起。「11月6日大歐洲15天」造訪4國：匈奧德荷；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人4849元起。包機票出發城市有：舊金山 、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期請來電洽詢。限時促銷：2025年3月12日至2025年3月26日！船位有限，動作要快。

如果對遊輪有著無限的憧憬與嚮往，那麼趕緊連絡遊輪專家「極品假期」全美免付費電話1-888-680-5688計畫一趟河輪之旅吧。