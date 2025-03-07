報稅季節西北理財協助獲取退稅金額最大化

繳稅是在美生活無法避免的必辦事項，如何提升自己的稅務知識而獲得到最高額的退稅 ，以下方法可以協助2讀者。

1. 將扣除額條列化

扣除額代表可以從應稅收入中扣除的開支，用來降低必須繳納的稅金。可以依據符合條件的開支，從標準扣除額或條列式扣除額中選擇。儘管大多數納稅人喜歡選擇標準扣除額，如果有數額龐大的可扣除開支，條列式扣除額可能對您更有利。

2. 將存款放在有利於減稅的帳戶中

將存款放在有利於減稅的一個或多個帳戶中。

● 退休 帳戶： 當將款項存放在傳統型退休帳戶 – 例如401(k), 403(b) 或 IRA， 就是在進行稅前存款，因此可以降低應稅收入。

● 健康儲蓄帳戶（HSAs）: 存入用來負擔符合條件的醫療開支的HSA帳戶的款項屬於稅前存款，因此也有在該稅務年度降低應稅收入的功能。

● 529大學儲蓄計畫: 存入529計畫的資金屬於稅後資金，所以不會降低聯邦應稅收入，但是根據所屬的州法（以及存入的計畫種類），此類存款可能可以在向州政府申報個人所得稅時降低應稅收入。

3. 確認申報正確的稅賦優惠

稅賦優惠是從欠國稅局的稅款中直接扣除的優惠。這種優惠比扣除額的價值更高，因爲後者只能降低在該稅務年度的應稅收入。

即使不欠國稅局一毛錢，也可以申報稅 賦優惠，但是結果要看所申報的優惠是屬於可以退款還是不能退款。儘管可以退款的稅賦優惠很少見，但是這種退款不但可以降低稅務負擔，而且可以大增退稅金額。

稅賦優惠的種類非常多，包括可退款和不能退款，但都可能符合申報資格。以下是應該熟悉的常見稅賦優惠：

1. 如果收入偏低：低收入者稅賦優惠（The Earned Income Tax Credit）

2. 如果以退休儲蓄爲目的而存款：退休儲蓄存款稅賦優惠（The Retirement Savings Contributions Credit (Saver's Credit)

3. 如果是家長：兒童稅賦優惠（ Child Tax Credit）, 收養優惠（Adoption Credit）,以及兒童及照顧受撫養人優惠（ Child and Dependent Care Credit）

4. 如果本人或受扶養人正在上大學: 美國機會稅賦優惠 （American Opportunity Tax Credit） 和終身學習優惠 (Lifetime Learning Credit)

5. 如果投資乾净能源: 住宅乾净能源優惠 (Residential Clean Energy Credit) 和全新零污染汽車稅賦優惠 (New Clean Vehicle Tax Credit)

4. 調整報稅身份

報稅身份會對標準扣除額造成直接影響，同時影響應繳納的稅金級別以及您符合條件申報的稅賦優惠。

是欠稅好還是領取退稅好？

如果稅務規劃是以從聯邦政府領取最高額的退稅支票爲目的，目的相同者比比皆是。僅僅在2024年就有估計6680萬納稅人領到退稅，平均退稅金額為3011元。

大多數理財專家都不認爲個別納稅人應該將領取大筆退稅作爲目標。最好的做法應該是仔細計算薪水支票的扣稅金額，讓扣稅金額與應繳納的稅款一致，這樣做儘管也許領不到退稅，但是也不欠稅。

利用理財專業人士幫助做稅務規劃的好處

想搞清楚扣除額、稅賦優惠和報稅身份不是一件容易的事。Northwestern Mutual 的理財顧問或其他理財專業人士可以幫助讀者瞭解報稅有關事宜以及各種不同的報稅方式如何能夠影響長期財務規劃。