真耶穌教會三月上旬起 灣區和西雅圖地區舉辦福音佈道會

親愛的朋友們，在忙什麼，人一生忙忙碌碌的價值何在，在這變化多端的世代，人們不辭辛苦，兢兢業業，到底為了什麼，有什麼價值呢，讓大家來探討一下，誰掌管明天呢。真耶穌教會將從三月上旬起，陸續在灣區 和西雅圖 地區舉開福音佈道會。歡迎來查考人生的意義與價值，領受真智慧, 並與我們共享這真實的福氣! 更歡迎您隨時到 https://tjc.org/zh/ 網站查詢。

太平洋教會: 610 Edgemar Ave. Pacifica, CA 94044

03/05/2025 - 03/07/2025

沙加緬度教會: 2416 Sloat Way, Sacramento, CA 95818

03/27/2025 - 03/30/2025

聖荷西 教會: 123 Dempsey Rd. Milpitas, CA 95035

04/03/2025 - 04/06/2025

東灣教會: 1349 Hays St. San Leandro, CA94577

04/17/2025 - 04/20/2025

西雅圖教會: 225 Northeast 152nd St. Shoreline, WA 98155

04/17/2025 - 04/20/2025

*有愛餐分享*詳情聯絡:周傳道714-947-6303。劉傳道 646-284-3811。