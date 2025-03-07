蓮生活佛開講楞嚴經 真心周遍十方豎窮三際

蓮生活佛開講楞嚴經。

西雅圖 雷藏寺3月1日舉辦黃財神本尊法同修活動及請法儀式，由世界真佛宗宗務委員會督察處長蓮僧長老、西雅圖雷藏寺住持蓮吟上師、彩虹雷藏寺住持蓮晴上師代表海內外所有弟子，恭請蓮生活佛開講大佛頂首楞嚴經。

蓮生活佛開示，楞嚴經的義理，是佛法的總匯，所以是「大」，而「佛」的本身就是智慧，「頂」就是解脫，所以「大佛頂」是說這部經蘊含最大的智慧，依此修行便能解脫輪迴，成就聖果。

蓮生活佛指出，如只依文字的表面意義來講解，是得不到精髓，需將最深的究竟了義講出來，才是楞嚴經的真正旨趣所在。

經文開頭四字「如是我聞」，蓮生活佛闡述，從前佛陀即將涅槃時，阿難尊者請示佛陀四個問題。

第一問，將來我們住在哪裡，佛陀回答「住在四念處，」，而不是說將來比丘們應住在竹林精舍或其他地方。蓮生活佛說明，四念處——觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，這是佛陀教導的四種大智慧，其中，觀法無我是指世間萬物包括你我都是無常、無我。四念處是真理，事實就是這樣子。

第二問，對於兇惡的比丘，我們如何相處，佛陀回答「默擯。」，蓮生活佛說，默是沉默，擯是不太理會，佛陀並沒說要把兇惡的比丘都趕出僧團，所以，每一個人都要能自我反省改正。

第三問，佛陀走了，我們以誰為師？佛陀回答「以戒為師。」。蓮生活佛說，佛陀時代的僧團在一開始時是沒戒律的，後為有人犯錯，才製成一條一條的戒律。守戒律，戒行清淨，修行才能有成就。

第四問，將來要把佛陀的話集成經典，經首應寫什麼？佛陀回答，經首都安上「如是我聞」。蓮生活佛說，表示這是我阿難親耳聽到佛陀所說的佛法。

蓮生活佛透露，楞嚴經主旨是常住真心、性淨明體，人能如此便可脫離輪迴、開悟、成佛，否則，只會以妄想來支配言行，便永遠處在輪迴之中。

楞嚴經的緣起，是阿難在外乞食時，摩登伽女對他施以先梵天咒，婬躬撫摩，當戒體將毀之際，佛陀遙知阿難正被淫術所惑，便令文殊菩薩持楞嚴咒去救阿難。阿難被救回後，在佛陀面前慚愧的哭泣著，深深後悔自己向來只注重多聞，忽視道力的不足。

當時佛陀問阿難，「你為何出家？」，阿難回答，「因見到佛相莊嚴而追隨佛陀出家。」，佛陀一聽這話便當場指出，一切眾生不斷的生死相續，都是因為不知道常住真心、性淨明體，見到佛相而產生愛慕，這正是妄想之心。佛陀為此揭櫫眾生本具的真心是廣大周遍十方，豎窮三際，清淨無染，而人身僅如虛空中一粒微塵，若存若亡。阿難與大眾領悟後感恩讚佛，「銷我億劫顛倒想，歷僧祇獲法身」。