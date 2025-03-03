Covered California 創下近 200 萬人登記成功的里程碑

Covered California 日前宣佈已有 345,711 名加州 民眾在2025公開投保登記期前選擇了新的健保 計劃，更有超過 160 萬加州民眾更新了他們的健保，使得Covered California 的整體投保消費者達到破紀錄的 1,979,504 人。

加卅州長紐森表示：「這次公開投保登記期取得巨大成功，是加州多年來經營平價醫療法案（Affordable Care Act）發揮了最大的作用，由於 Covered California 使消費者能以更易於負擔的價格找到高品質保險 ，加州的無保險率即連續四年持續下降。」

自2014 年 Covered California 啟動以來，加州的無保險率已從 17.2% 降至 2023 年的6.4%，這是平價醫療法案實行以來全美各州中降幅最大的百分比。平均約每 6 人中就有 1 人，擁有購自健康保險市場的保險。

Covered California 執行總監 Jessica Altman 表示：「Covered California 繼續實現平價醫療法案的承諾。該法的訂立是為了確保所有美國人都能獲得健保。聯邦自 2021 年起提供強化版補貼，加州在去年又推出本州獨有的成本分攤減免計劃，使我們能夠在 2025 年為更多的加州民眾兌現這個承諾。」

如果美國國會和川普總統不採取行動，延長將於今年年底到期的強化版補貼，現狀可能會在 2026 年發生改變。資料顯示，消費者每月平均可額外節省 $101 的保費，其中包括超過 170,000 名中等收入的投保人，他們之前並不符合資格，現在可獲得稅收抵免。對某些消費者而言，這意味著每月可獲得高達 $395 的財務援助。

洛杉磯地區火災的特別註冊期將於 3 月 8 日結束

由於 Palisades 和 Eaton 的山火，紐森州長宣布洛杉磯縣和文圖拉縣進入緊急狀態。而Covered California 也為這兩個縣的居民提供一個特別註冊期。

兩縣受火災影響的無保險居民可在 3 月 8 日前註冊 2025 年餘下時間的保險。提供給受山火影響的加州居民。

登記投保簡單容易消費者可以上訪CoveredCA.com 了解更多相關選項，並可輕鬆地查看是否有資格獲得財務補助，以及他們所在地區的保險選項。或從全加州 14,000 多個獲認證的代理機構和社區組織中，以各種語言通過電話獲得免費、保密的協助，這些機構能夠以消費者慣用的任何語言或方言提供免費、保密的協助。歡迎致電 (800) 300-1506

Covered California 是讓加州民眾能夠從頂級保險公司獲得可負擔和高品質的保險的本州健康保險市場。唯有通過 Covered California，符合條件的個人可獲得按比例增減的財務援助以減低保費。然後，消費者可對比不同的健保計劃，按照自己的健康需求和預算選擇最合適的一個。

Covered California 是州政府的一個獨立分部，主要工作是讓健康保險市場為加州消費者服務。它是由州長和立法機構任命的五人委員會監督。

有關 Covered California 的更多訊息，可上網www.CoveredCA.com查詢。