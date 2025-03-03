從帕米爾高原到龜茲佛國中青旅南疆探尋古絲路文明十四天團

地球最美的傷痕 -溫宿大峽谷。

南疆和北疆以天山山脊線為界分。晚清時，清政府在新疆 建省，取 「故土新歸」之意改稱西域為「新疆」。南疆有「不到南疆便不算到了新疆，不到喀什就不知南疆的奧妙」之說。南疆主要景點有喀什老城區，天山神秘大峽谷，克孜爾千佛洞，艾提尕爾清真寺，慕什塔格峰，卡拉庫里湖，塔克拉瑪干沙漠，塔里木胡楊林，博斯騰湖，羅佈人村寨等。近年南疆文化+旅遊模式火爆，海内外遊客紛紛前往南疆探尋從帕米爾高原到龜茲佛國的古絲路文明。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期推出探尋南疆十四天團，5/07，6/21，7/26，8/09，9/06，9/17，10/11出發。行程介紹如下﹕第1天美國-北京。第2天抵北京。第3天北京-喀什，參觀喀什國際大巴扎。第4天喀什，參觀香妃園，喀什博物館 ，艾提尕爾清真寺。第5天喀什-塔縣。遊奧依塔克紅山峽谷，白沙湖，慕士塔格冰河 。第6天喀什-石頭城-金草灘-盤龍古道-塔縣-喀什。遊石頭城，金草灘景區，盤龍古道，慕士塔格冰河。第7天喀什-莎車。遊莎車王陵，阿瑪尼薩汗墓，澤普胡楊林景區，欣賞十二木卡姆的精采表演。第8天澤普-和田。遊澤普胡楊林，和田博物館，和田夜市。第 9天和田-塔克拉瑪干沙漠-阿拉爾。遊和田熱瓦克遺址，途經和田河， 穿越塔克拉瑪乾沙漠。第10天阿拉爾-阿克蘇。遊溫宿大峽谷，刀郎部落。溫宿大峽谷是中國西部最美的丹霞地質奇景。第11天阿克蘇-天山神秘大峽谷- 克孜爾千佛洞-庫車。遊覽克孜爾雅丹地形，天山神秘大峽谷，克孜爾千佛洞，庫車夜市。「庫車」系古代龜茲語，意為「龜茲人的城」，著名的龜茲壁畫中龜茲樂舞是以器樂演奏、歌舞演唱、舞蹈表演為一體。第12天庫車-輪台-庫爾勒。遊輪台胡楊林公園。第 13天19庫爾勒-博斯騰湖-烏魯木齊。遊中國最大淡水湖-博斯騰湖。第14天烏魯木齊-北京-美國。團費2899元，費用包括國內旅遊交通，國際品牌五星酒店，一日三餐，景點門票，中英語導遊，旅行保險。