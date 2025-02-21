探索波羅的海與北歐祕境：文景假期2025年全新深度遊盛大開幕

2025年，文景假期兩條全新線路，從愛沙尼亞的琥珀工坊到挪威的峽灣之王，從立陶宛 的十字架山到赫爾辛基的岩石教堂，這場橫跨文化與自然的史詩之旅。

波羅的海三小國的9天文化之旅。在愛沙尼亞首都塔林，漫步於13世紀的市政廳廣場，登上聖歐拉夫教堂尖塔，俯瞰紅瓦屋頂與波羅的海的粼粼波光。在隨後的行程中，拉脫維亞採西斯城堡的斷壁殘垣講述著立沃尼亞騎士團的鐵血往事，而圖雷達城堡的哥德式塔樓則讓人恍若置身《權力的遊戲》片場。立陶宛的十字架山是最動人的一站－冷戰時，當地人在蘇軍推土機下偷偷豎立十字架，如今已成為自由與信仰的無聲紀念碑。

愛沙尼亞的炭火烤肉晚宴焦香四溢，拉脫維亞傳統黑麥麵包搭配酸奶油魚湯，立陶宛的露特巧克力博物館更提供手工製作體驗。文景假期獨家包辦十餘處景點門票，從特拉凱水中古堡到琥珀博物館。

出發日期 9/11，2999元包舊金山 出發機票 。

北歐四國與愛沙尼亞的11天遊輪之旅將是視覺饗宴。全程三段豪華遊輪航行，讓「舟行碧波上」成為旅程的主旋律。

挪威的松恩峽灣與哈當厄爾峽灣是線路的高光。乘坐觀光遊船深入「峽灣之王」的腹地，彷彿置身《魔戒》的中土世界。而在瑞典至芬蘭的跨海遊輪上，北歐夏夜的極晝天光將船艙染成金色。

哥本哈根的美人魚銅像在夕陽中泛起銅綠，斯德哥爾摩市政廳的藍廳是諾貝爾獎晚宴的舉辦地，赫爾辛基岩石教堂則將現代建築與原始岩壁完美融合。行程特別安排塔林老城區一日往返，讓遊客在愛沙尼亞的鵝卵石小巷中，對比北歐的簡約與波羅的海的厚重。

出發日期5/12，3999元包舊金山出發機票。

雙重旅程，一份安心。文景假期均以專業服務護航。全程歐洲四星酒店雖保留歷史建築的古典風貌，卻保證了現代舒適性；當地中文導遊不僅精通當地語言，更能講述景點背後的冷知識。

費用透明化是另一大優勢：雙人房2999元起的價格涵蓋機票、酒店、早餐及核心門票；北歐線路的3999報價則包含15頓特色正餐與三段遊輪艙位。

美東美西團熱賣，還買二送二，文景假期設計了豐富的產品供大家選擇。並代理遊輪線路，代辦世界簽證。

文景假期是北美最大出境遊旅行商，公司成立23年來，品質和價格並重，線上、線下相結合，全美、加、澳、中共計10多家線下旅遊體驗店，官網有數千條產品可供選擇。中文/英文/西班牙語團每週都有發團。 24小時諮詢電話：總店舊金山548 Clement St 415-876-7888，中國城415-921-6888，東灣San Leandro925-521-6999，南灣Milpitas大華超市內408-855-1118。