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貴騰賭場大酒店歡慶新年贊助舊金山農曆新年花車巡遊

工商訊

今年二月，在貴騰賭場大酒店迎接新春，享受滿滿的祝福和財運。

2月17日（周一）下午3時至晚上9時參加總統日抽獎活動。每個小時抽獎一次，保證有1位幸運贏家贏取1萬5000元現金大獎，還有70位贏家可獲得500元免費老虎機遊戲獎賞。2月22日（晚上7時至11時）是GUCCI大抽獎！4位GUCCI套裝贏家，10位GUCCI包贏家，20位500元免費老虎機遊戲獎賞贏家。所有獎品保證送出！財運在每周四下午3時到晚上8時等著讀者，參加總獎金高達16萬元的Cupid's現金老虎機大賽，每次大賽保證有50位贏家，頭獎高達1萬5000元現金。

貴騰賭場大酒店繼續為今年舊金山春節花車巡遊與節慶活動的贊助商。

2月15日（周六）：欣賞貴騰目不暇給的蛇年花車，裝飾著閃耀的金幣與幸運撲克牌，與社區共慶新春。

2月15日及2月16日：歡迎蒞臨貴騰在社區元宵街會的攤位，參加抽獎活動，有機會贏取免費老虎機獎賞、紀念杯、鑰匙圈、購物袋等精美禮品。

貴騰賭場大酒店將於2月11日（周二）下午5時舉行全球首次發布的活動，推出全新《Wheel of Fortune Cash Link Big Money》視頻老虎機遊戲。賓客將成為全球首批體驗這款來自知名品牌《Wheel of Fortune》的最新亮點娛樂。

隨後，貴騰賭場大酒店將於2月13日至24日舉辦首屆World Series of Poker (WSOP) 巡迴賽。該賽事在貴騰酒店活動中心舉行，為期11天的賽事系列將提供總額高達100萬元的現金獎金，其中每場賽事保證超過25萬元的獎金。

同時，貴騰賭場大酒店的Tony's of North Beach餐廳推出全新菜單，快來品嚐從披薩到義大利麵等一系列新鮮美味的佳餚，滿足所有味蕾需求。

在貴騰賭場大酒店，整個二月都能繼續新年的慶祝活動——每次到訪都為讀者帶來財運、歡樂和無盡的幸運。

關於貴騰賭場大酒店 (Graton Resort & Casino)

座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪縣，貴騰賭場大酒店猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。貴騰賭場大酒店隸屬於Graton Rancheria印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒餐飲，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com或致電707-588-7100。

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