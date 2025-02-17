蛇年矽谷春晚 百味人生的跨文化視聽盛宴2月22日周六晚上7時在聖荷西Performing Arts舉行

北加州華人 社區最具代表性的年度文化盛事，飛揚藝術中心傾力打造的「盛宴WOVEN STORIES 2025飛揚蛇年矽谷 春晚暨第二節多元文化藝術節」將於2025年2月22日晚上7時在聖荷西Performing Arts 盛大公演。主題為「WOVEN STORIES」的這場跨文化藝術晚會，以繽紛多彩的舞台藝術詮釋了人生的甜、酸、辛、苦、鹹、鮮六種滋味，為矽谷觀眾呈現了一場情感與文化交織的視聽盛宴。

飛揚藝術中心創立於1991年，是矽谷地區華人藝術教育與文化交流的重要平台。多年來，中心堅持傳承中華文化，融合多元藝術的宗旨，秉持「以藝術打破邊界」的理念，在培養藝術人才的同時，致力於搭建中西文化交流的橋梁。本次春晚正是這一使命的生動體現。

本次晚會將以「向中國戲曲致敬」為獨特元素，同時融合了墨西哥 、印度、俄羅斯等多民族傳統藝術，共分為四個篇章，分別以甜與酸纏綿、辛與苦的碰撞、鹹與鮮的輝映及尾聲「百味人生的交響」等情感篇章貫穿全場。節目涵蓋傳統民樂、現代舞蹈、戲曲表演和高科技互動等多種藝術形式，通過美食與情感的隱喻，將人生百味娓娓道來。晚會通過共同編織的故事，跨越了國界、文化與時空，凝聚了全灣區多族裔移民對團聚、對家鄉、對理想的共同追求。

由已經連續8年執導飛揚矽谷春晚的舞蹈家及國家一級編導韓峰先生繼續擔當總導演，跨界藝術家毋點點先生擔任執行導演。此次晚會特別邀請了多位知名演員和藝術家參與演出，有笛簫演奏家喻曉慶、古琴演奏家王曼、舞蹈家及中國國家一級演員孫文龍、著名琵琶演奏家張申申、俄羅斯著名鋼琴家Dr. Ilya Blinov和吳昊先生。主持人陣容豪華、專業，將由畢業於中國傳媒大學播音主持專業的專業主持人羅澤中和毋點點擔當中文主持，2021及2022年舊金山小姐桂冠獲得者Kimberly Tom擔當英文主持。以飛揚藝術中心培養的優秀團隊：飛揚舞蹈團和Han Performing Arts Academy的中學生舞蹈團隊為主打陣容，將用舞蹈《茉莉頌》、《傣家兒女》、《我的草原》、《戰鼓舞》、《白蛇傳情》等作品完美詮釋晚會主題的情感內核。她們日常訓練嚴格規範，所有舞蹈作品都是原創。除此之外獲得過YAGP最高獎和紐約舞蹈聯盟傑出舞者全美總冠軍的Aria Du也將用舞姿展現跨文化藝術融合的無盡可能性。墨西哥和印度族裔的優秀舞蹈團體以深厚的傳統功底為觀眾呈現原汁原味的原創藝術佳作。飛揚矽谷春晚不僅是一次文化藝術的展示，更是一場跨越國界的心靈交流。購票連結：https://cpaasv.org/sf2025。票務諮詢電話：408-905-9846。

演出時間：2月22日周六下午7時

演出地點：Performing Arts

地址：225 S. Almaden Blvd., San Jose

票價依座位分30元、50元、80元三種（可扺稅）