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安老自助處在聖荷西推出第二家「美味營養餐計劃」餐廳

工商訊
2月7日有近百名出席者，共同分享了由翠湖海鮮餐廳提供的「美味營養餐」。
2月7日有近百名出席者，共同分享了由翠湖海鮮餐廳提供的「美味營養餐」。

聖荷西翠湖海鮮日前成聖塔克拉拉縣第二家參與「美味營養餐計劃」的餐廳。超過50位嘉賓，包括政府官員、社區領袖及長者們參加2月7日中午在該餐廳舉行的開幕典禮，同慶新年也共同品嚐了新增的「美味營養餐計劃」餐廳所提供的餐點。

由安老自助處營運的「美味營養餐計劃」，於2024年4月推廣至聖塔克拉拉縣。這個具創意的餐飲概念計劃專為長者而設，讓參加者與家人和朋友在當地餐廳享用由營養師認可的「美味營養餐」餐點，參加者可以在營業時間內隨時從菜單中點餐，為每位共膳的客人提供靈活和多選擇的菜單。

2024年 DiLac 越南素食餐廳成為聖塔克拉拉縣首家「美味營養餐計劃」餐廳並大獲好評，翠湖海鮮餐廳的參與將為聖塔克拉拉縣「美味營養餐計劃」的參與餐廳，尤其是華人社區，帶來更多的中式膳食選擇。

「我們很高興及歡迎翠湖海鮮中菜加入聖塔克拉拉縣的 『美味營養餐計劃』。」安老自助處行政總監鍾月娟在開幕典禮表示，「持續獲得健康食物有助長者控制慢性病並過上更健康的生活。在聖塔克拉拉縣殘障人士及長者服務部長者營養計劃及 The Health Trust 的持續支持下，安老自助處得以擴大營養計劃和服務，以確保長者和殘疾人士能夠過上健康、有尊嚴的生活。」

聖塔克拉拉縣殘障人士及長者服務部總監 Vanessa Merlano 亦表示，「『美味營養餐計劃』為解決長者糧食不穩定問題向前邁進一步。通過提供靈活的用餐方案，我們的目標是提高社區長者的生活品質。」

翠湖海鮮中菜位於聖荷西市，成立灣區14年，地址是1339 N 1st Street San Jose，其「美味營養餐」菜單共提供13樣菜式予參加者，包括羅漢齋、海鮮豆腐煲、蒸豬肉餅配西蘭花及胡蘿蔔、餛飩麵等。每份「美味營養餐」餐點附有甜品和飲品。 建議「美味營養餐計劃」的參加者每次用膳款僅5元。

有關聖塔克拉拉縣「美味營養餐計劃」的詳情或報名，請聯絡 Jasmine Zhong，電話：415-677-7610，或造訪安老自助處南灣康樂中心（地址為 550 East Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087），或聖塔克拉拉縣「美味營養餐計劃」網站 www.scchampss.org 。此外，安老自助處職員逢周三下午1時至下午2時會在翠湖海鮮中菜，及逢周一下午2時半至下午4時半在 DiLac 越南素食餐廳，協助合資格長者登記參加「美味營養餐計劃」。

安老自助處成立於1966年，為三藩市華人社區長者服務，時至今天，安老自助處的服務已遍灣區五個縣，包括三藩市縣、聖馬刁縣、聖塔克拉拉縣、亞拉米達縣和康曲柯士達縣，安老自助處的27個服務地點每年服務對像已超過5萬人。查詢詳情，請至網站 www.selfhelpelderly.org。

聖塔克拉拉縣多名政府官員及嘉賓共同主持了剪綵儀式。
聖塔克拉拉縣多名政府官員及嘉賓共同主持了剪綵儀式。
市參事李洲䁱（ Otto Li )親至現場祝賀，並頒贈感謝狀給安老自助處行政總監...
市參事李洲䁱（ Otto Li )親至現場祝賀，並頒贈感謝狀給安老自助處行政總監鍾月娟。

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