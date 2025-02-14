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矽谷阿雅男裝租賃 Taelor 攜手女裝租賃 Armoire

工商訊
男裝租賃 Taelor 與女裝租賃 Armoire 共同推出情人節優惠，讓情侶挑選穿搭更省時省力。
男裝租賃 Taelor 與女裝租賃 Armoire 共同推出情人節優惠，讓情侶挑選穿搭更省時省力。

現在情人節禮物還沒準備好也不必擔心了，最後一刻還能送上「省時、省力、更有型」的創新禮物，讓愛侶穿得更時尚，同時減少洗衣負擔，為地球環保盡一份心力。

矽谷阿雅鄭雅慈創辦的美國男裝租賃公司 Taelor 今日宣布與北美知名女性服裝租賃平台 Armoire 合作，共同推出 情人節禮物卡與獨家折扣優惠，提供專業穿搭服務，讓用戶的另一半（或自己）從此不用逛街、不用洗衣，輕鬆擁有時尚造型。

為什麼這是最貼心的情人節禮物？數據顯示，選擇禮物時，許多人總擔心不夠實用、不夠貼心，而 Taelor 與 Armoire 的穿搭租賃禮物卡，正好解決多數人討厭購物與洗衣的痛點。

1. 洗衣服最讓人頭疼：YouGov 調查，14% 的美國人認為洗衣是最討厭的家務，studyfinds.org指出，68%的受訪者討厭洗衣或折衣服。

2. 男性討厭逛街：Psychology Today 研究顯示，男性平均購物26分鐘後就會感到無聊，45% 甚至刻意避免購物行程，女生則可以逛兩小時還不累。

3. 時尚、環保、便利：Taelor 和 Armoire 的服務讓消費者不用逛街、不用洗衣、不用燙衣服，每月租 10 件服裝，穿幾週後買下或歸還，像是「時尚界的 Netflix」，可隨時更新衣櫥，避免過度消費與衣物堆積，兼顧時尚與環保。

Taelor 創辦人鄭雅慈說：「亞洲的便利生活讓逛街、購物、洗燙衣服變得簡單，但在美國，這些事都得自己來！透過 Taelor 與 Armoire，我們提供了一個能夠幫助人們省時、省力、又能維持時尚的解決方案。」

Taelor 近期獲得東灣政府創新獎提名，並榮獲美國最大創業社群 Startup Grind 創業比賽美西冠軍，以及史丹佛 AI 創業競賽等多項創業大獎。過去企業已開始將 Taelor 作為員工福利或企業禮品，不僅能幫助員工提升形象與節省時間，還能推動永續時尚，實踐多元包容，確保無論職級高低、財富多寡，每位員工都能穿得自信又體面。然而，Taelor 目前僅提供男裝，無法滿足所有員工的需求。此次與 Armoire 合作，將為企業同時提供男性與女性的時尚解決方案，讓員工在不需購買與洗衣的情況下，依然能擁有多變穿搭，進一步搶攻企業員工福利與禮品市場。Armoire 執行長 Ambika Singh 表示：「個性化選衣服務結合租賃，讓大家能嘗試新風格、省時省力，又支持環保。這不僅適用於個人，更將成為企業送禮的最佳選擇！」現在使用折扣碼 LOVE2025，即可享 Taelor 與 Armoire 禮品卡 10% 優惠！上網兌換https://taelor.style 和 https://armoire.style。

Taelor 是一個提供專業選衣服務的男裝租賃訂閱平台，透過AI及真人造型師精選的高品質服飾，讓訂閱者穿好看又不用逛街、不用洗衣服，顧客付月費79元起，每月可以穿五到十件衣褲，穿幾週，不用洗、免運費退回去、再換下一個包裹，像是「時尚界的網飛」，同時透過減少時尚浪費來支持環保。

Armoire 則是一個專為職場女性打造的時尚租賃服務，提供造型師服務及精選的服飾，讓女性輕鬆打造每日造型。會員可以根據個人風格選擇服飾，並享受專業造型建議與無憂退換服務，打造靈活百變的時尚衣櫥。

情人節 穿搭 福利

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