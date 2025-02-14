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蓮生活佛主持新春祈福大法會 盧勝彥佈施基金會援助移民難民

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蓮生活佛主持西雅圖雷藏寺新春祈福大法會。
蓮生活佛主持西雅圖雷藏寺新春祈福大法會。

西雅圖雷藏寺一年一度的新春祈福大法會，2月8日假座Lynnwood Event Center盛大舉行。由蓮生活佛主持，嘉賓雲集。台灣朝野紛紛來函道賀：總統暨民進黨主席賴清德致贈「齊心勵僑」字幅、副總統蕭美琴致贈「匡濟共榮」字幅、國民黨主席朱立倫致贈「敬天利人」字幅，世界各地善信冒著時而飄雪的酷寒天氣，蜂擁前來參加盛會。

貝爾維尤市議員李瑞麟致詞時首先向大眾表達歡迎之忱，並說，如何在社會裡面為人民服務，蓮生活佛是最好的一個模範，向我們表達了我們可以為人民服務的方法。

盧勝彥佈施基金會總裁盧佛青透過影片致詞表示，由於戰爭、經濟困難、政治或族群迫害、宗教等問題，導致無數人民不得不離開家園。其中，許多移民來美後期待展開新生活，但通常會面臨貧窮、語言不通、歧視等困境，盧勝彥佈施基金會為此伸出援手，不僅贊助來自36國的101位學生獲得高等教育，更自2008年起以來，便已分發超過1400萬元給各社區組織與醫療機構，協助移民與難民獲得醫療保健、教育，及法律服務。

大法會的觀世音菩薩密法儀軌結束後，蓮生活佛隨即進行萬人的集氣祈願，帶領所有現場與觀看網路直播的善信們，一同向藥王度母祝禱，祈求藥王度母慈悲賜予甘露降在每個人的礦泉水瓶中，期盼讓病人飲了能有奇蹟出現解除病苦，第一先救眾生，然後救師母，最後救盧師尊自己。

蓮生活佛開示，人的生命如同風中之燭，富貴如浮雲，愛情如閃電打雷，名位就似吹泡泡，而在這無常變化之中，還有許多苦，佛陀說過「所受皆苦」，生苦已經忘了，老苦都將呈現，病苦與老苦交纏，而死苦，也就是死前的苦更加難受，沒有人能逃得掉。

蓮生活佛轉述藥王度母所說，人為什麼會到娑婆世界？就是因為有業障、罪障，娑婆世界就等於是一個監獄，人只要到了娑婆世界，就是受刑人，本來就是要受到刑罰的，生、老、病、死就是在受刑，受了刑才能夠了掉罪障，最終到有一天便會清淨，因此，既然是來受刑，有病便應當承受。

然而，佛菩薩慈悲為懷，處處以蒼生為念，佛典中不乏以真言救人的事蹟，蓮生活佛舉例，如佛頂真言救了阿難、尊勝真言救了善住天子、隨求真言救了耶輸陀羅。現今確實有許多人深受疾病的折磨，藥石罔效，非常痛苦，蓮生活佛悲憫不已，因此帶領大眾做萬人的集氣祈願，一齊虔誦綠度母心咒、大隨求真言，祈求藥王度母賜下甘露，奇蹟出現，病患得救。

善信們魚貫通過藥王度母灌頂幡。
善信們魚貫通過藥王度母灌頂幡。

移民 賴清德 監獄

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