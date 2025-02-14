退休規劃的藍海策略 您必須做好這三件事
迦得金融總裁董天路教授，2月15日周六上午10時在Cupertino Hotel、和下午2時在Hilton Gardon Inn Palo Alto兩場，以及2月16周日下午2時在HYATT Place Fremont共三場免費的退休與信託傳承講座，將與您分享退休傳承的藍海策略，您必須做好的三件事：
一是收入的規劃。協助您應用合法多領二十萬社安退休金的提領策略，遠比年金收益更多。加上每年9%優先股股息的收入規劃，以及每個家庭都可以避免加州新課的長照稅，保護老了、病了，夫妻可以共享、海外也能使用的長照福利，使您的資產可以受到保護的配置。
二是讓您掌握在經濟可能的衰退下，建構漲幅遠超通膨、預先可以鎖住市場投資表現的投資策略。
三是保護您除了避免遺產認證，也保護您的子孫不因離婚、破產、訴訟而喪失財產的信託策劃。
董教授在EMBA教授家族傳承課程，是美國國稅局稅務師（EA）、遺產規劃師（AEP）、長照諮詢師（LCTC）、全球認證財務規劃師（CFP）。將與您分享他所經手上百件傳承的精華，並開放問題與解答。
2月15日周六，上午場10時，地點：Cupertino Hotel, 10889 N. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014；下午場2時，地點Hilton Garden Inn Palo Alto, 4216 El Camino Real, Palo Alto, CA 94306。2月16日周日，下午場2時，地址：HYATT Place Fremont, 3101 West Warren Ave, Fremont, CA 94538。共三場免費講座，講座訂位諮詢專線或簡訊：408-8878-578，408-爸爸吃飽-我吃飽。
上一則
FB留言