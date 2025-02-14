退休規劃的藍海策略 您必須做好這三件事

迦得金融總裁董天路教授的退休藍海策略，三要素助您做好退休規劃。

迦得金融總裁董天路教授，2月15日周六上午10時在Cupertino Hotel、和下午2時在Hilton Gardon Inn Palo Alto兩場，以及2月16周日下午2時在HYATT Place Fremont共三場免費的退休與信託傳承講座，將與您分享退休傳承的藍海策略，您必須做好的三件事：

一是收入的規劃。協助您應用合法多領二十萬社安退休金 的提領策略，遠比年金收益更多。加上每年9%優先股股息的收入規劃，以及每個家庭都可以避免加州新課的長照 稅，保護老了、病了，夫妻可以共享、海外也能使用的長照福利，使您的資產可以受到保護的配置。

二是讓您掌握在經濟可能的衰退下，建構漲幅遠超通膨、預先可以鎖住市場投資 表現的投資策略。

三是保護您除了避免遺產認證，也保護您的子孫不因離婚、破產、訴訟而喪失財產的信託策劃。

董教授在EMBA教授家族傳承課程，是美國國稅局稅務師（EA）、遺產規劃師（AEP）、長照諮詢師（LCTC）、全球認證財務規劃師（CFP）。將與您分享他所經手上百件傳承的精華，並開放問題與解答。