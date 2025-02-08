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洛杉磯奧運長堤市聚焦文化活力 掌舵手黃儀嬙來自台灣

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Intertrend Communications執行長黃儀嬙受長灘市市長Rex Richardson邀請，將擔任2028洛杉磯奧運長灘市委員會的聯合主席。
Intertrend Communications執行長黃儀嬙受長灘市市長Rex Richardson邀請，將擔任2028洛杉磯奧運長灘市委員會的聯合主席。

Intertrend Communications執行長黃儀嬙（Julia  Huang) 與非營利組織Creative Class Collective執行總監Blair Cohn，受長灘市市長Rex Richardson邀請，將擔任2028洛杉磯奧運長灘市委員會的聯合主席。

黃儀嬙（Julia Huang）表示：「能夠被Rex Richardson市長委以重任，擔任2028洛杉磯奧運長灘市藝術與文化委員會聯合主席，我們深感榮幸。在過去的12年裡，Intertrend全力推動城市創意經濟的發展，不僅舉辦許多激勵人心的活動，助力文化與創新產業的成長，更致力於關注需要幫助的社區團體。隨著LA28的到來，我們期盼藉此機會，為這座城市帶來更美好的改變。」

Blair Cohn身兼Creative Class Collective與Bixby Knolls商業改善協會執行總監，這次受邀擔任小型企業委員會聯合主席。他說道：「我們已經準備好攜手與市長共同努力，推動LA28相關計劃的落實。這次的契機不僅能促進長灘市的經濟發展，還能為在地的小型企業及少數族裔創業者提供參與奧運的相關機會。我相信，這將成為推動區域經濟成長的重要動力。」

黃儀嬙（Julia Huang）最後補充「我們團隊能有兩位成員代表長灘市參與如此重要的計劃，對我們而言是莫大的榮幸。Intertrend在長灘深耕超過30年，見證了這座城市的成長與蛻變。現在能夠參與規劃它邁向2028年的里程碑是一份相當難得的使命。」

奧運 洛杉磯

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