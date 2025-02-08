中青旅山西河南洛陽牡丹花會十二天團 賞萬花齊放之壯麗美景

洛陽牡丹節是中國四大名會之一。牡丹萬花齊放，蔚為壯觀。

山西是中華民族發祥地之一，被譽為「華夏文明搖籃」。明清時期，晉商和山西票號崛起，著稱中外。有中國「地下文物看陝西，地上文物看山西」一說，其中平遙古城和雲岡石窟是世界遺產 。河南 地處黃河中下游，是中國古代文明發祥地之一。安陽殷墟甲骨文，是世界最早的文字。東漢建都洛陽，北宋建都開封。龍門石窟和安陽殷墟是世界遺產。洛陽城牡丹出名，有「洛陽牡丹甲天下」之說。洛陽牡丹花會，是中國四大名會之一。洛陽王城公園里種植數十萬株牡丹，在四月雨季前後，牡丹萬花齊放，蔚為壯觀。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期山西河南古都文化暨洛陽牡丹節十二天團，4月16日出發僅此一團，保證出團。行程如下﹕第1天美國飛北京。第2天抵北京。第3天搭高鐵從北京前往大同。遊世界文化遺產，中國三大石窟之一雲崗石窟。雲崗石窟依山開鑿，大部份完成於北魏，氣勢宏偉，雕刻精細。遊九龍壁，華嚴寺。第4天大同往太原。遊北岳恆山下著名的懸空寺和應懸木塔。晚宴山西刀削面。第5天太原往喬家大院、平遙古城，遊建於北魏，被譽為「古晉明珠」的晉祠、遊喬家大院，晚餐平遙晉商家宴。第6天平遙古城往臨汾：參觀世界遺產平遙古城，遊山西平遙錢莊，參觀平遙民居，客家人移民的出發地臨汾洪洞大槐樹公園，京劇「玉春堂」中蘇三曾被關押的明代監獄。第7天臨汾往壺口瀑布、運城，遊壺口瀑布。壺口兩岸夾山，滔滔黃河奔流而下，波浪翻滾，驚濤怒吼，如巨壺沸騰﹐濤聲震耳欲聾。第8天運城往三門峽、洛陽，參觀解州關公故里、世界武廟之冠：關帝廟。沿黃河驅車從運城經三門峽到洛陽，沿途一片黃土高原的景象令人興奮，不時可看到古時人們居住的窯洞。第9天洛陽，遊龍門石窟。參觀東周王城故址，觀賞王城公園裏種植的數十萬株牡丹花。中國牡丹在洛陽最負盛名，牡丹花素有「花中之王」、「國色天香」之譽。遊覽關林，參觀著名的汴繡、剪紙、唐三彩、木版年畫等著名的中原鄉土民間工藝，參觀白馬寺，享用半水席晚宴。第10天洛陽往嵩山少林寺、鄭州 ，參觀嵩山中岳廟，中國「第一名剎」少林寺：塔林，欣賞少林武術表演。第11天鄭州往開封後返鄭州，遊聞名天下開封府、宋朝御街、鐵塔。晚宴豫菜風味。第12天鄭州返抵美國。團費2099元，費用包括國內旅遊交通、國際品牌五星酒店、一日三餐、景點門票、中英語導遊、旅行保險。