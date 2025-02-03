邂逅影像美學與美食饗宴 納帕電影節探索多元故事之美

首屆納帕美國亞裔電影節NVAAFF 旨在通過與納帕谷學院及其多元、公平與包容性辦公室的創意合作，提升故事創作者、教育工作者、美食家及科技創新者的地位。

首屆納帕美國亞裔電影 節（Napa Valley Asian American Film Festival, NVAAFF）將於 2025年 2 月 7 日（周五）在加州 納帕市盛大登場，致敬亞裔和美國亞裔在敍事藝術方面的卓越成就，並突顯當代美國電影創意和創新的最前沿。此次活動結合納帕的標誌性地理位置與多元文化傳承，匯聚電影創作者、創意科技專家及美食界領袖，共同探索敘事藝術的全新領域，展開一場獨特而深具啟發性的交流。

此合作夥伴關係的靈感部分來自IW Group，一家隸屬於 Interpublic Group 的多元文化創意機構，以及其創辦人 Bill Imada，與納帕學院（Napa Valley College）、多位電影製作人、製片人和社區領袖的對話交流。

在納帕居住逾十年的Bill Imada表示：「納帕是一個文化蓬勃發展的地方。這片土地吸引了各行各業的人才，從藝術家到農學家，以至企業家和高科技創新者。與許多長年在納帕茁壯發展的多元社群一樣，美國亞裔人也在這裡產生積極影響。而展現美國亞裔故事多樣性的其中一種方式，就是透過電影。納帕學院表演藝術中心正是展映這些才華橫溢的電影創作者精彩成就的理想場地。」

為期兩天的電影節將於電影放映前一晚，以一場由RO Restaurant and Lounge行政主廚Jeffery Hayashi精心炮製，精緻的高端餐飲體驗揭開序幕。美食之旅將延續至周五上午，當地與該地區的釀酒師、餐飲業者及小型企業主將齊聚納帕學院表演藝術中心，分享他們創作美酒佳餚的靈感來源。電影節隨後正式開幕，首先是開幕致詞，然後是 AI （人工智能）電影選集、兩部焦點長片、三部敘事短片，並以壓軸的動畫片《玻璃工人》（The Glassworker）作結。該片揉合手繪畫面與傳統美學風格，為觀眾帶來別具匠心的視覺饗宴。

演員兼AMRYN酒莊釀酒師Kara Wang與演員兼內容創作者Ryan Alexander Holmes將共同擔任主持人，向觀眾介紹各部影片，以及隨後與導演、編劇、製片人和 AI 電影技術專家進行的問答討論。論壇主持人之一包括納帕學院民族研究教授 Nicollette Morales，她將探討電影中代表性對社會的重要意義；MARGINAL 的 Sanjay Sharma 將分享AI電影製作的創新發展；Nielsen 公關副總裁 Patricia Ratulangi 將談論美國亞裔電影人在流行文化中的影響力；而 CAPE（亞太娛樂聯盟）執行總監 Michelle K. Sugihara 則將剖析代表性的提升如何為美國亞裔在各電影製作領域帶來更多機會。

CAPE將擔任納帕美國亞裔電影節的聯合主辦單位，並精選出三部由新銳電影創作者執導的敘事短片。這些作品得以問世，離不開執行製片人 Julia S. Gouw 的支持，以及與 Janet Yang Productions 的合作。

電影節的體驗將延伸至劇院外，表演藝術中心將變身成一場沉浸式的文化盛宴，在電影與美食的交匯時展現出多元風貌。在當地的美國亞裔企業、釀酒師和餐廳努力合作下，賓客將能透過視覺、味覺、觸覺與聽覺，全方位感受故事敘述的魅力。