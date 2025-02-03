華美銀行公佈2024年財報 全年淨利潤達12億元創歷史新高

華美銀行2024財報表現出色，今年宣布增加股票回購授權和股息，展現盈利能力。

華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc. 納斯達克股票代號為「EWBC」）於2025年1月23日公佈2024年全年和第四季度財務報告。2024年全年淨利潤 為12億元，稀釋每股收益8.33元。 2024年第四季度淨利潤達2.93億元，稀釋每股收益2.10元。全年平均總資產報酬率為1.60%， 平均普通股權益報酬率為15.9%，每股帳面價值年度同比增長12%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）說道：「回顧2024年，華美銀行在收入、淨利潤和每股收益上均再創歷史新高，為股東創造了17%的平均有形普通股權益報酬率，我們的存款在一年內增長了70億元，體現出我們在客戶關係方面的優勢。華美銀行始終以支援其所服務的社區為使命。我們向所有受南加州毀滅性野火影響的居民表示同情，並向前線的消防員、公共服務人員和志願者致以深切的謝意。我為華美銀行在支持我們的客戶、社區和員工時所採取的行動而感到自豪。我還要特別感謝華美銀行員工對客戶的竭誠奉獻。」

吳建民總結道：「鑒於我們雄厚的資本基礎和領先於業界的盈利能力，我們很高興地宣佈增加3億元的股票回購授權，並在新年開始之際增加9%的普通股股息。」

財報概要：

1. 總資產：截至2024年12月31日，總資產達760億元，較2024年9月30日的745億元增長15億元。現金、回購協議和債務證券的總額較第三季度增長6%。 總資產較2023年12月31日的696億元增長64億元或9%。 2. 貸款 ：截至2024年12月31日，總貸款為537億元，較2024年9月30日的533億元增長將近5億元；較2023年12月31日的522億元增長15億元或3%。3. 存款：截至2024年12月31日，總存款達632億元，較2024年9月30日的617億元增長15億元或2%，主要得益於無息活期存款和貨幣 市場存款的增長。 截至2024年12月31日，無息存款占存款總額的24%。2024年12月31日的總存款較2023年12月31日的561億元增長71億元。2024年第四季度的平均存款為619億元，較2024年第三季度增長14億元，其中平均定期存款、無息活期存款、有息支票帳戶存款和貨幣市場存款均有所增長。4. 資本：截至2024年12月31日，華美銀行股東權益為77億元，較第三季度增長1%。截至2024年12月31日，股東權益比率為10.17%，該比率於2024年9月30日為10.29%。截至2024年12月31日，每股帳面價值為55.79元，較第三季度增長0.49元或1%。 截至2024年12月31日，每股有形帳面價值為52.39元，較第三季度增長0.49元或1%。華美銀行的各項監管資本比率均遠高於監管部門設定的資本充足比率標準，也領先於區域性銀行的平均水準。

營運業績：1. 年度收益：2024年全年淨利潤創記錄達12億元，稀釋每股收益為8.33元，較2023年各增長0.4%和2%。2024年全年收入總額也創記錄達26億元，較2023年增長600萬元。2024年稅前撥備前收入總額為17億元，較2023年增長7400萬元或5%。2. 季度收益：2024年第四季度淨利潤達2.93億元，稀釋每股收益為2.10元。2024年第四季度收入總額為6.76億元，較第三季度增長1900萬元或3%。2024年第四季度稅前撥備前收入總額為4.27億元。華美銀行董事會宣佈將於2025年2月17日派發2025年第一季度普通股現金股息，股息為每股0.60元，比之前0.55元的每股股息增長5分或9%；股東將依其於2025年2月3日的持股份額獲派股息。年化每股股息從之前的2.20元增長至2.40元。