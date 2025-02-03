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保富銀行捐獻25萬元 支持南加山火災後重建

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保富銀行與南加野火災民同心協力共渡難關。
保富銀行與南加野火災民同心協力共渡難關。

總行位於洛杉磯市的保富銀行Preferred Bank（NASDAQ: PFBC）1月30日宣布，該行將捐款25萬元用以支持南加山火災後社區重建和災民救濟服務。接受善款的社區組織包括慈濟美國總會(Tzu-Chi USA)、帕沙迪納社區基金會(Pasadena Community Foundation)、建設美好社區聯合會(Alliance for a Better Community)，以及洛杉磯消防局基金會(Los Angeles Fire Department Foundation)，分別將獲得6萬2500元，悉數用於災後救助工作。此外，保富銀行並將對員工自發性的個人捐款做一比一相對捐贈。

保富銀行董事長兼首席執行長俞立(Li Yu)表示，南加社區此次受強風肆虐，野火摧殘，造成前所未有的災難和損失，成千上萬的家園付之一炬，災民身心俱創，百廢待舉。保富銀行和全體同仁感同身受，員工們主動加入救援工作，籌集物資，並自發性的捐款，保富銀行也做出捐獻，同時對同仁捐款1:1配比來增加捐贈。他表示，這場空前災難的復原工作才剛剛起步，政府和各界捐輸的資源，以及社區全體展現的凝聚力和愛心將有助於加速災後重建，保富銀行與社區共同成長三十餘年，自是責無旁貸，必然群策群力，共襄義舉。

保富銀行成立於1991年，是總部設於加州規模最大的獨立商業銀行之一，在南加洛杉磯和橙縣、北加州舊金山灣區、紐約法拉盛，以及德州休士頓設有分行，爲客戶提供全方位的商業和個人銀行服務，包括商業房地產融資，項目涵蓋住宅、商業、工業和其他投資類型的房地產、建築貸款、SBA中小型企業貸款。歡迎親臨保富銀行或登錄官網www.preferredbank.com。

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