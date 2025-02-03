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貴騰賭場大酒店葉麗儀55周年感恩演唱會圓滿成功

工商訊
葉麗儀55周年演唱會風采展現，無伴奏唱響《上海灘》經典。
葉麗儀55周年演唱會風采展現，無伴奏唱響《上海灘》經典。

貴騰賭場大酒店於1月24日舉辦了一場特別的新聞發布會，邀請到國際知名歌手葉麗儀女士以及貴騰賭場大酒店首席市場營銷官Jeremy Weinstein先生共同出席。作為備受期待的《葉麗儀55周年感恩演唱會》巡演的一部分，葉麗儀女士在發布會上分享了她輝煌的音樂生涯、與全球歌迷的深厚聯繫以及此次巡演的靈感來源。葉女士特別提到，她非常期待在北加州的演出，並表達了對灣區多元文化社區的深厚感謝。

在發布會期間，葉麗儀即興清唱了她的經典代表作《上海灘》中的幾句歌詞，無伴奏的表演瞬間贏得了現場眾人的熱烈掌聲，充分展現了她無與倫比的歌唱實力和藝術魅力。她還表示，自己熱愛站在舞台上的感覺，並會一直為觀眾演唱，只要人們希望她繼續唱下去，她就永不會退休。葉女士的這番話打動了現場的每一位嘉賓，展現了她對音樂和歌迷的真摯熱情。Jeremy Weinstein先生也表示，貴騰賭場大酒店非常榮幸能夠邀請到這位傳奇歌手，並強調了貴騰賭場大酒店致力於為觀眾提供世界級娛樂的承諾。

《葉麗儀55周年感恩演唱會》已於1月25日在貴騰賭場大酒店舉行，門票早早售罄，有幸搶到門票的觀眾皆親身感受葉麗儀的經典金曲以及充滿深情的演出。貴騰賭場大酒店繼續鞏固其豪華娛樂首選地的地位，此次音樂會再次證明了其卓越的活動陣容。未能參與的歌迷們，也能誠心期待貴騰賭場大酒店未來更多精彩活動的消息。

加州 灣區 退休

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