我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

綺麗西域風光，藝術薈萃的石窟、佛龕和文物中青旅古絲綢之路十三天團

工商訊
世界遺產敦煌莫高窟。
世界遺產敦煌莫高窟。

公元前二世紀，漢武帝派遣張謇出使西域，開闢了從長安到中亞、西亞，並聯接地中海各國的陸上貿易通道，這就是舉世聞名的古絲綢之路。當時各國商人從長安西行過咸陽、爬上陝甘高原，穿過河西走廊，到達當時的中西交通要道甘肅敦煌。在敦煌分成南北兩路。南北兩路過伊朗後，又經伊拉克、敘利亞、黎巴嫩，過地中海，到達終點義大利的羅馬、威尼斯。2014年聯合國將「絲綢之路」列入《世界文化遺產目錄》。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期2025主推古絲綢之路團，今年5/21，6/18，7/23, 8/20，9/03, 9/10, 9/17，10/08，10/15， 10/22，11/12出發。介紹如下：第1天美國-北京，第2天抵達北京，第3天北京-烏魯木齊，遊天山天池。第4天烏魯木齊-吐魯番，經過膾炙人口民歌「達板城的姑娘」的達板城遊交河古城遺址，「孫悟空智鬥鐵扇公主」的火焰山，構造特殊的運水系統坎爾井，阿斯塔娜古墓，蘇公塔。晚宴維吾爾佳餚烤羊腿，欣賞歌舞表演吐魯番盛典。第5天吐魯番-烏魯木齊，遊葡萄溝，大巴扎，參觀新疆博物館東方木乃伊「樓蘭美女」。晚餐新疆風味。第6天烏魯木齊搭高鐵赴敦煌，遊西出陽關無故人的陽關遺址，鳴沙山，月牙泉。實景歌舞表演敦煌盛典。第7天敦煌，參觀敦煌莫高窟，飽覽歷代藝術瑰寶，壯麗多彩的壁畫術令人如癡如醉。第8天敦煌-嘉峪關，遊萬里長城終點嘉峪關。第9天嘉峪關-張掖丹霞-西寧，遊世界十大神奇地理奇觀之一張掖丹霞。第10天西寧-青海湖-西寧，遊青海湖，日月山，倒淌河。第11天西寧-蘭州，遊塔爾寺，東關清真寺。第12天蘭州，遊劉家峽水庫，炳靈寺石窟，白塔山，黃河鐵橋。晚餐蘭州牛肉拉面。第13天蘭州-美國。團費2399元，費用包括國內旅遊交通，國際品牌五星酒店，一日三餐，景點門票，中英導遊，旅行保險。

青旅假期的中國系列團有﹕中國精華遊、長江三峽遊、北疆南疆遊、西南民族風情遊、九寨溝張家界遊、古絲綢之路遊、中原古都文化遊、西藏遊、東北山東遊、大漠風情遊、東南名山名水遊、佛教名山遊等，『青旅假期』辦團宗旨是以合理的價格提供優質的服務，行程安排合理順暢，服務品質有口皆碑。代售美中機票並專辦中國簽證。詳情請電中青旅或各特約旅行社，或親臨605 Market Street, Suite 1300，San Francisco, CA 94105。網址www.cytstours.com，電話415-732-7000。

中國最美五大沙漠之一 - 鳴沙山月牙泉。
中國最美五大沙漠之一 - 鳴沙山月牙泉。

新疆 義大利 敘利亞

上一則

矽谷南灣公園現種族言論惹議

下一則

蓮生活佛新著凡塵的小叮嚀 眼界與心量寬大如虛空

延伸閱讀

Hit Fm年度單曲╱Energy16蹲神曲 「星期五晚上」奪冠

Hit Fm年度單曲╱Energy16蹲神曲 「星期五晚上」奪冠
Hit Fm年度百首單曲票選出爐 他們奪冠直呼「不真實」

Hit Fm年度百首單曲票選出爐 他們奪冠直呼「不真實」
英國「受困酒吧」暴紅 上班族1原因專挑暴雪光顧

英國「受困酒吧」暴紅 上班族1原因專挑暴雪光顧
科技業最愛「告五人」狂接72場穩坐「尾牙王」

科技業最愛「告五人」狂接72場穩坐「尾牙王」
20年大咖天團背景曝光 驚見前Google亞太區副總

20年大咖天團背景曝光 驚見前Google亞太區副總

熱門新聞

張紹進1月25日在聖荷西去世，享年88歲。(張盈盈提供)

張純如的父親張紹進去世 享年88歲

2025-01-26 14:41
不少人擔心，川普會進一步限制H-1B工作簽證。在金山科技行業就職的華人連賽說：「不知道川普的移民政策會出什麼么蛾子。原本計畫今年回國探親，也出於謹慎原因取消。」（本報檔案圖）

擔心川普收緊H-1B工作簽證 華人科技業者取消回國探親

2025-01-24 13:49
趙健民建議，在有明確判決結果之前，持工作簽證的父母最好不要帶新生兒出境。(受訪者提供)

憲法學者提醒：持工作簽證的父母 別帶新生兒出境

2025-01-22 17:11
位於Geary街的CVS商店現在連薯片和飲料都上了鎖。此為示意圖。（取自Pexels）

最容易被偷的是…單價僅2元 CVS薯片、飲料也上鎖

2025-01-21 13:33
鴻海集團旗下的Ingrasys Technology USA 公司日前斥資1億2800萬買下矽谷桑尼維爾市科技園區。（Ingrasys Technology USA公司網站）

鴻海旗下公司 斥資1.28億元收購矽谷26畝園區

2025-01-25 15:17
舊金山反詐記者會，保護華人長者免受「祈福黨」詐騙。（記者李怡╱攝影）

1年462起 祈福黨騙走華人長者700萬元

2025-01-24 12:33

超人氣

更多 >
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億
DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對
DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？
報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%