綺麗西域風光，藝術薈萃的石窟、佛龕和文物中青旅古絲綢之路十三天團

世界遺產敦煌莫高窟。

公元前二世紀，漢武帝派遣張謇出使西域，開闢了從長安到中亞、西亞，並聯接地中海各國的陸上貿易通道，這就是舉世聞名的古絲綢之路。當時各國商人從長安西行過咸陽、爬上陝甘高原，穿過河西走廊，到達當時的中西交通要道甘肅敦煌。在敦煌分成南北兩路。南北兩路過伊朗後，又經伊拉克、敘利亞 、黎巴嫩，過地中海，到達終點義大利 的羅馬、威尼斯。2014年聯合國將「絲綢之路」列入《世界文化遺產目錄》。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期2025主推古絲綢之路團，今年5/21，6/18，7/23, 8/20，9/03, 9/10, 9/17，10/08，10/15， 10/22，11/12出發。介紹如下：第1天美國-北京，第2天抵達北京，第3天北京-烏魯木齊，遊天山天池。第4天烏魯木齊-吐魯番，經過膾炙人口民歌「達板城的姑娘」的達板城遊交河古城遺址，「孫悟空智鬥鐵扇公主」的火焰山，構造特殊的運水系統坎爾井，阿斯塔娜古墓，蘇公塔。晚宴維吾爾佳餚烤羊腿，欣賞歌舞表演吐魯番盛典。第5天吐魯番-烏魯木齊，遊葡萄溝，大巴扎，參觀新疆 博物館東方木乃伊「樓蘭美女」。晚餐新疆風味。第6天烏魯木齊搭高鐵赴敦煌，遊西出陽關無故人的陽關遺址，鳴沙山，月牙泉。實景歌舞表演敦煌盛典。第7天敦煌，參觀敦煌莫高窟，飽覽歷代藝術瑰寶，壯麗多彩的壁畫術令人如癡如醉。第8天敦煌-嘉峪關，遊萬里長城終點嘉峪關。第9天嘉峪關-張掖丹霞-西寧，遊世界十大神奇地理奇觀之一張掖丹霞。第10天西寧-青海湖-西寧，遊青海湖，日月山，倒淌河。第11天西寧-蘭州，遊塔爾寺，東關清真寺。第12天蘭州，遊劉家峽水庫，炳靈寺石窟，白塔山，黃河鐵橋。晚餐蘭州牛肉拉面。第13天蘭州-美國。團費2399元，費用包括國內旅遊交通，國際品牌五星酒店，一日三餐，景點門票，中英導遊，旅行保險。

青旅假期的中國系列團有﹕中國精華遊、長江三峽遊、北疆南疆遊、西南民族風情遊、九寨溝張家界遊、古絲綢之路遊、中原古都文化遊、西藏遊、東北山東遊、大漠風情遊、東南名山名水遊、佛教名山遊等，『青旅假期』辦團宗旨是以合理的價格提供優質的服務，行程安排合理順暢，服務品質有口皆碑。代售美中機票並專辦中國簽證。詳情請電中青旅或各特約旅行社，或親臨605 Market Street, Suite 1300，San Francisco, CA 94105。網址www.cytstours.com，電話415-732-7000。