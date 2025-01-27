建築裝修師傅春節年會暨第五屆建築裝修人才交流會圓滿舉行

舊金山灣區建築裝修師傅春節年會暨第五屆建築裝修人才交流會，各界人才濟濟一堂。

由北加州華人 建築裝飾產業協會 (NCCBIA) 主辦的年度盛事：2025年舊金山灣區 建築裝修師傅春節年會暨第五屆建築裝修人才交流會，於1月19日在Fremont敦城順豐酒家隆重舉行。活動筵開60桌，各界人才濟濟一堂，歡聲笑語，氣氛熱烈。

中國駐舊金山總領事館王一鳴主任及溫馨領事到場致賀，並帶來了祖籍國的新春祝福禮包，傳遞濃濃鄉情。出席晚宴的嘉賓包括閩籍僑領、舊金山灣區中國統一促進會理事長池洪湖伉儷，美西福建同鄉會會長陳忠星，美國福建平潭同鄉會會長陳友美伉儷，以及福建人在灣區聯誼會會長楊寶海伉儷等僑團首長。

北加州華人建築裝飾產業協會的領導班子，包括會長金強、榮譽會長 Eric 孫、執行會長陳友美、理事長李懷智、秘書長楊寶海、副會長朱平峰及各位理事，為本次年會的成功舉辦貢獻了巨大力量。他們的努力充分展現了協會對產業團結與發展的高度重視，以及對促進華人建築裝飾產業蓬勃發展的堅定決心。

本次年會旨在團結灣區華人建築裝修人才，促進產業健康發展。通過交流，互通有無，增進合作，共同進步。協會會長金強在致詞中感謝與會嘉賓及慷慨支持的贊助商。他指出，協會成立於2018年，今年已經是第五屆年會，參與者熱情高漲，彰顯了灣區華人建築業的蓬勃發展與光明前景。

金會長也宣布：本會已購置面積3500平方英尺的新會址，將為會員提供更多支援與服務。他表示，協會將持續為會員保駕護航，提昇專業素質，加強市場拓展，推動行業在新一年的繁榮發展。

中國駐舊金山總領事館王一鳴主任在致詞中高度評價了建築裝修業從業人員的貢獻。他表示，正是因為裝修師傅們不怕苦、不怕累的奮鬥精神，才為大家提供了舒適的居住環境。王主任也宣布今年領館簽證費用將維持不變，歡迎大家回國探親，領館將提供便利服務。

年會得到了許多商家和個人的贊助，提供了價值不斐的精美禮品和現金獎項，獎品堆滿了半個舞台。贊助單位包括：ABC櫥櫃公司、FD鋒鼎建築、Square Builders Group、FOTILE方太廚電、United Fitting Inc、KASSA建材、LAGO 地板、佛山藝庭家居科技有限公司、Ana Furniture 全屋訂製家具店、ManDoor 門道、Magnum 萬能環保新材料有限公司等。

抽獎活動貫穿全場，獎品豐厚，中獎者興奮不已。此外，通電比賽、掰腕比賽、魔術表演等精彩節目更是讓現場高潮迭起，歡樂不斷。