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許氏參業春節展銷 金蛇報喜迎新春攜手日本北海道漁業聯合推廣

工商訊
許氏參業集團與北海道漁業協同組合連合會在蒙市世界日報年節展，提供北海道特產干貝與昆布等高品質美味產品，並推出多項優惠活動。
許氏參業集團與北海道漁業協同組合連合會在蒙市世界日報年節展，提供北海道特產干貝與昆布等高品質美味產品，並推出多項優惠活動。

新春將至，年味漸濃，許氏參業集團攜手日本北海道漁業協同組合連合會，共同舉辦2025金蛇報喜新春展銷會，帶來一場年節盛宴！展會於1月18日至1月19日在蒙市世界日報年節展舉行，提供北海道特產干貝與昆布等高品質美味產品，並推出多項優惠活動，與消費者一同迎接嶄新的一年。同時許氏參業集團歡慶創立50週年，為感謝消費者長期的支持與厚愛，特別在年節展銷會期間推出週年慶優惠活動，除了北海道產品外，許氏花旗參及各類高貴海味均可享受折扣，滿足年節美食需求，讓消費者輕鬆備貨迎新年。

許氏參業集團與北海道漁業協同組合連合會的合作已近30年，雙方一直致力於推廣高品質的北海道特產，並透過每年春節展銷會與北美華人消費者建立深厚的連結。近年來，北海道漁業協同組合連合會的日本參訪團更積極參與展會，希望拓展全美華人市場，並深入了解北美市場的需求。北海道漁業協同組合連合會代表理事常務山口重幸（Juko Yamaguchi）表示：「北海道得天獨厚的地理與水質條件，使得當地出產的干貝新鮮、美味且香氣十足，生產量佔全球市場的80%以上，並因其卓越的品質獲得世界第一的評價。此外，北海道的昆布以其灰黑色及獨特的風味，深受消費者青睞。我們非常感謝許氏參業集團多年的支持，讓這些優質海產能夠為美洲的華人消費者所熟知並深受喜愛。」

許氏參業集團總裁許恩偉接受訪問時表示：「健康一參的養生理念是許氏參業集團的一項核心價值，許氏健康一參提倡的是一個全面的健康養生概念，以堅持原產地與講究地道的品質保證，為消費者提供許多優質的花旗參系列產品及生技研發健康保健品外，也同時代理除北海道干貝之外的各類珍貴海味，許氏堅信，真正的健康來自於日常養生的生活方式。未來，將持續與北海道漁業協同組合連合會加深合作，為消費者帶來更多精選的高品質產品，並且進一步推廣許氏的健康一參理念。」

許氏參業集團除了透過全美各地實體經銷商網提供服務外，許氏購物網更以豐富的品項及優惠，提供全美消費者方便的購物服務。同時全球購物網服務可提供全球訂購花旗參，出貨到中國，包郵，包稅，10天即可送達的快速服務。每逢佳節之際，選好禮選許氏，送許氏送健康，就是給家鄉思念的親友最好的祝福。請到各大超市及許氏特約經銷商選購許氏商品。許氏購物網同時提供各種不同優惠。許氏服務專線1-800-826-1577或上網www.hsuginseng.com。

許氏參業集團與北海道漁業協同組合連合會的合作，透過每年春節展銷會與北美華人消費者...
許氏參業集團與北海道漁業協同組合連合會的合作，透過每年春節展銷會與北美華人消費者建立深厚的連結。

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