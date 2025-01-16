我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫：川普的不確定性恐將印太盟友推向中國

以色列、哈瑪斯已正式簽署停火協議 以國內閣投票延至18日

Milpitas 康麗美容美髮喬遷新址 優惠顧客

工商訊
時下流行的法式燙髮造型後視照。
時下流行的法式燙髮造型後視照。

農曆舊曆年即將來臨，立即改個新髮型及新眉型，變得更加美麗、好運來！

自古以來、女人的眉毛就極其講究，好的眉型可陪襯出五官，使人看起來格外嬌艷之外，好的眉型也會帶來好的運道。眉毛決定人的第一印象。透過眉毛，不僅可以變化臉部的整體感覺，更代表一個人的感情和個性。眉毛隱藏著運氣，如家庭運，財運、健康運和人際關係運。針對不同的眉型加以改變，就能轉換不同的表情，開啟好運。

位於Milpitas的康麗美容美髮，特別引進最新韓式仿真線條眉技術：霧眉，先製作出仿若眉粉淡淡掃過眉毛的霧狀效果，作為眉型基底，仿造出絨毛的朦朧感。再運用韓式線條手法，順著眉毛生長的方向，一根根的製作線條代替真實毛髮，整體效果立體又柔和，視覺上逼真如自然生長的眉毛。紋眉師還會按照個人的頭髮，膚色，來調配出專屬眉色，柔和而協調。採用天然色料，品質安全，色澤自然。不但能改變運氣，也節省了許多每天畫眉的時間。不但沒有以前紋眉的缺點，看起來更真，更自然。即使平常不化妝，還可以每天美美的！

康麗美容美髮主持人Cindy受過正統的專業訓練，每幾個月即回香港學習新的技術，除了漂眉、繡眉及最新流行的霧眉，還有接長睫毛、燙睫毛、紋唇、漂唇、新娘化妝(可預約上門服務)、除黑斑、黑痣、肉痣、扁平疣、美容按摩等，有長久的工作經驗，技術高超，廣受顧客的喜愛，在此專業領域，有極佳的口碑。

除了美容之外，美髮部份更是時尚流行趨勢的先驅、更特別推薦最受歡迎及最新流行的法式燙髮蛋捲頭，效果自然、不需要打理，吹乾就好。尤其是頭髮少的可嘗試一下，不但看起來頭髮蓬鬆更減齡。舊曆年快到，現在是燙髮染髮最佳時期，到過年時頭髮會更加自然。Cindy在香港、美國擁有20多年的實際工作經驗，領先潮流、受顧客信賴的名師，燙、剪技術一流，待人溫和、耐心又熱心，舉凡水離子燙、負離子直髮、空氣靈感燙、染髮、挑染、髮型造型設計等，無不精通。

想把自己打扮的光鮮亮麗、煥然一新，請把握機會，讓Cindy做一次改頭換面的服務，只要來到康麗，絕對健康又美麗。該店地址：1983 Conway St. Milpitas, CA 95035 電話：650-380-2837 (請電話預約)。

時下流行的法式燙髮造型正視照。
時下流行的法式燙髮造型正視照。
使用康麗的韓式霧眉技術之前後對比。
使用康麗的韓式霧眉技術之前後對比。

香港

上一則

聖馬縣吸取洛杉磯經驗 強化災害應對

延伸閱讀

男孩子幹嘛化妝？ 精神醫曝性少數「就醫得鼓起勇氣」

男孩子幹嘛化妝？ 精神醫曝性少數「就醫得鼓起勇氣」
媽媽教室美食講座 17日教做年節糕點

媽媽教室美食講座 17日教做年節糕點
前議員蓋茨開始主持節目 向桑托斯請益如何化妝

前議員蓋茨開始主持節目 向桑托斯請益如何化妝
蒙市丁胖子廣場華人商店元旦夜被砸 修復估須5000元

蒙市丁胖子廣場華人商店元旦夜被砸 修復估須5000元
抓個背要100元 巴沙迪那正流行 以後還包括美髮、美甲

抓個背要100元 巴沙迪那正流行 以後還包括美髮、美甲

熱門新聞

去年被邀請到蘋果總部的獲勝者獲得了與蘋果總裁庫克互動的機會。（蘋果公司提供）

蘋果Swift學生挑戰賽 2/3起接受遞交參賽作品

2025-01-08 01:14
華人申請家人來美團聚，但不一定適應。（本報資料圖）

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

2025-01-10 01:20
不少華人選民移民入籍。圖為此前屋崙的入籍儀式。示意圖。（記者劉先進╱攝影）

「在美國像坐牢 打死不再去」華人移民無奈放棄綠卡

2025-01-09 21:23
由於氣候變遷，加州近年頻繁發生火災，此照並非本次南加山火。（記者劉先進╱攝影）

加州保護魚缺水難滅山火？ 小心南加山火5謠言

2025-01-11 20:49
興建高密度住宅給了很多人在矽谷安家置業的希望，但反對的聲浪也很大。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷房價飆漲 年薪6位數的首購族嘆：錢永遠存不夠

2025-01-14 14:33
知情人士透露，前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事指控。(本報檔案照)

舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴

2025-01-16 16:30

超人氣

更多 >
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響
加州野火不止燒毀富豪社區 也燒掉園丁、保母等勞工生計

加州野火不止燒毀富豪社區 也燒掉園丁、保母等勞工生計