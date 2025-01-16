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文景假期2025年度精采旅程盡覽

工商訊
加入南歐旅遊團，便能盡享地中海沿岸的獨特風情。
加入南歐旅遊團，便能盡享地中海沿岸的獨特風情。

2025年3月18日、4月22日、9月11日、10月26日、11月4日出發，文景假期將帶領玩家暢遊波羅的海三國：「歷史與創新交會之地」的立陶宛（Lithuania）  、「自然與都市的完美融合」的拉脫維亞（Latvia）  、「數位時代與中世紀風情的完美結合」的愛沙尼亞（Estonia）。每個國家各具特色，無論讀者喜愛文化、自然，還是現代科技，都能找到理想的旅遊目的地！全程含機票，費用僅需2999元。

文景假期也特別規劃橫跨西藏三大地區（拉薩、日喀則、林芝），一次旅程涵蓋藏區所有5A景點，全景深度體驗。全程提供餐點，並安排具有藏區特色風味的美食，滿足讀者的味蕾。行程包含：

1. 班禪駐錫地 後藏核心扎什倫布寺  

2. 雙湖之旅 西藏三大聖湖：納木錯+羊卓雍錯  

3. 藏地瑞士 漫遊人神共居的仙境魯朗  

4. 雙冰川 米堆冰川 & 遠眺卡若拉冰川

此外，還包含更多著名景點：布達拉宮、扎什倫布寺、大昭寺、5A級巴松措、然烏湖、雪域江南-林芝與魯朗小鎮等。純粹旅遊，無購物行程，全程深度體驗！5月13日舊金山出發，含機票費用僅4999元，即刻報名還可享折扣，聯繫電話：415-876-7888。

2025年度特別推薦：

1. 西歐14天團 折扣後費用僅3199元（含機票）  

2. 南歐9天團 折扣後費用僅2999元（含機票）  

3. 北歐11天、瑞士深度10天  

4. 摩洛哥、突尼斯、土耳其17天，杜拜埃及14天  

5. 南美四國每週六出發

中國南北疆特別團：讀者最喜愛的中國南北疆5月與9月特別團均已成團，特別規劃雲貴高原雪山盛宴，盡享苗族村寨盛情迎賓，十五天行程將於3月20日出發。

美東美西熱賣團：美東美西熱賣團目前推出買二送二優惠！親朋好友共同遊覽美國，文景假期提供豐富的產品選擇。此外，文景假期還代理熱門郵輪行程（Cruise）及提供全球簽證代辦服務。

文景假期是北美最大的出境旅遊業者，成立23年來，始終堅持品質與價格並重。線上線下結合，在美國、加拿大、澳洲、中國共有10多家線下旅遊體驗店。官網提供數千條旅遊產品供讀者選擇。每週均有中文、英文、西班牙語團出發，每年組織數萬人次出境旅遊。

24小時諮詢電話，歡迎隨時前來諮詢！

1. 總店：舊金山 548 Clement St 415-876-7888  

2. 華埠：415-921-6888  

3. 東灣：San Leandro 925-521-6999  

4. 南灣：Milpitas大華超市內 408-855-1118

文景假期成立23年來，每年組織數萬名旅客出境旅遊。
文景假期成立23年來，每年組織數萬名旅客出境旅遊。

機票 冰川 舊金山

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