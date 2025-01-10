人間仙境九寨溝張家界,秀絕險峻長江三峽青旅假期2025九寨溝張家界長江三峽十五天團

世界遺產九寨溝。

九寨溝位於四川、甘肅 交界，這裡面原始森林茂密，大小湖泊密布，可稱世界一絕。黃龍以彩池、雪山、峽谷、森林著稱於世。1992年九寨溝和黃龍同時被列爲世界自然遺產。張家界位於湖南省西北部，有數千個岩峰，山清水秀，被譽為中國山水畫的原本。張家界武陵源被列爲世界自然遺產。長江是中國第一大江河，其中最奇秀、最壯觀的一段，當為三峽。三峽是指瞿塘峽、巫峽和西陵峽。搭乘遊輪從宜昌逆水而上至重慶，進行長江三峽攬勝懷古之旅是中外遊客到中國的首選。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期2025推出九寨溝張家界長江三峽十五天團受到遊客喜愛，2025年3/17，4/14，5/05，5/19，9/01，9/15， 10/06，10/20，11/10出發。介紹如下：第一天美國-成都。第二天抵成都。第三天成都，參觀熊貓基地，遊寬窄巷，杜甫草堂，武侯祠等。第四天成都-黃龍-九寨溝，搭高鐵往九寨黃龍，遊黃龍風景區，岷江山谷風光。第五天九寨溝，全日遊九寨溝風景區。第六天九寨溝-成都-樂山-峨眉山，搭高鐵返成都往樂山，峨眉山，遊樂山大佛。第七天峨眉山，搭乘纜車上至峨嵋山主峰及最高點金頂遊覽，遊報國寺。第八天峨眉山-都江堰-成都-張家界，遊道教祖師老子紀念地青羊宮，世界文化遺產都江堰。第九天張家界-天門山國家公園，搭乘世界最長索道遊天門山國家森林公園，觀高山峽谷大型實景音樂劇《天門狐仙》。第十天張家界-袁家界（百龍電梯上）-天子山（纜車下）-十里畫廊（小火車雙程），遊袁家界風景區，天子山風景區，乘小火車遊十里畫廊等景點。第十一天張家界-宜昌-荊州-長江三峽，參觀荊州古城墻，登五星級美國維多利亞號豪華遊輪。第十二天長江三峽，參觀人類建築工程三峽大壩，遊峽灘險水急西陵峽。第十三天遊景色迷人的巫峽。第十四天遊雄偉險峻瞿塘峽。第十五天重慶-美國。團費2799美金，費用包括國內旅遊交通，國際品牌五星級酒店，一日三餐，景點門票，專業導遊，旅行保險 。

青旅假期的中國系列團有﹕中國精華遊、長江三峽遊、北疆南疆遊、西南民族風情遊、九寨溝張家界遊、古絲綢之路遊、中原古都文化遊、西藏遊、東北山東遊、大漠風情遊、東南名山名水遊、佛教名山遊等，『青旅假期』辦團宗旨是以合理的價格提供優質的服務，行程安排合理順暢，服務品質有口皆碑。青旅假期代售美中機票並專辦中國簽證 。詳情請電中青旅或各特約旅行社，或親臨605 Market Street, Suite 1300，San Francisco, CA 94105。網址www.cytstours.com，電話415-732-7000。