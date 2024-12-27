西雅圖雷藏寺冬令送暖 衣物送貧童木屋濟遊民

西雅圖雷藏寺捐贈物資到Thrugood Marshall小學，住持蓮吟上師（左二）與副校長 Cat Davidheiser（右二）等人合影。

時序入冬，天寒地凍，西雅圖 雷藏寺發起冬令送暖活動，號召各界善心人士濟貧救困，12月11日由住持蓮吟上師帶領義工們將禦寒物資運送到華州西部的Thurgood Marshall Elementary School ，以分發送給貧窮學童的家庭，並於12月21日委請義工前往西雅圖Sound Foundations NW慈善機構的The Hope Factory廠房，協助建造小木屋，並當場認購2間小木屋作為無家可歸者的住宿之用。

勸募善款始於3個月前，凡逢到同修聚會或法會活動，西雅圖雷藏寺便不斷廣播冬令送暖的消息。這每年寒冬都會舉辦的救貧義舉，早已是許許多多善信掛在心上的必行要事，更是落實蓮生活佛長年教導慈悲眾生的具體實踐，因此聞訊紛紛慷慨解囊，甚至每逢聚會便布施善款，不以為捐款一次就足夠。

當目睹大批的禦寒物資抵達Thurgood Marshall小學時，校長Katie May、副校長Cat Davidheiser、輔導老師Melissa Matsui、行政經理Tana Leybold等人滿臉驚喜的連聲道謝。貧窮學童的家庭環境，有的是無家可歸，有的是住在庇護所，或過渡性房中，也有的是困頓的新移民，都亟待援助。為一併照顧到學童的兄弟姊妹與父母，此次特地採購了多種款式的衣著，甚至包含大人尺寸，其中有內衣褲、衛生衣褲、上衣、連帽外套、襪子、手套以及乾糧、泡麵 、聖誕節 零食、富含蛋白質的食物、背包、玩具等等，期盼即使是寒風凜冽，也能為學童的家庭帶來聖誕佳節的溫馨快樂。

The Hope Factory建造的小木屋，有屋頂、門鎖，可保持溫暖、乾燥、安全，再由大卡車搬運到規劃好的空地上，以提供遊民作為過渡型的個人小屋， 一次以3至4個月為住宿期限，期間可獲得政府的詢答、就業安置、教育、戒毒等服務。據統計，在過去的兩年裡，King County有近 2500名無家可歸者，因暫住此小木屋，獲得政府協助，而終能不再露宿街頭，成功回歸社會。德不孤，必有鄰，西雅圖雷藏寺董事會樂見其成，決議認購2間小木屋，以贊助Sound Foundations NW慈善機構與政府合作推動的善行義舉。