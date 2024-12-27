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矽谷2024年十二月份房地產市場動態

工商訊
房地產領先品牌Compass在全美的服務地區。
房地產領先品牌Compass在全美的服務地區。

在最近的總統選舉之後，房地產市場的活動激增。隨著選舉結果的塵埃落定，購屋者似乎對未來有了更清晰的認識，對做出購屋決定更有信心。以下就幾個方向來為各位讀者進行分析：

在稅務規劃策略和房地產市場之表現之間的關連性，自2012年以來，房地產市場表現強勁，尤其是南灣地區。該地區的房主平均累積了150萬元的資產。這凸顯了避稅策略在維持市場成長的關鍵角色。

在移民政策上，未來的移民政策和關稅的預期變化預計將影響市場。材料和勞動成本即將上漲，但工資卻跟不上房產價值的增值。

就人口年齡結構，以及房屋抵押貸款方面而言，在全國範圍內，35%的房主沒有抵押貸款，75%有抵押貸款的房主受益於低於4%的利率。就地老化趨勢推動了對多代房產的需求，附屬住宅單元 (ADU) 增長了15%，預計將持續到 2025年。

美國房地產經紀人協會首席經濟學家Lawrence Yun預測，2025年利率將徘徊在6%左右。Lawrence Yun預計經濟不會出現衰退，預計明年房價將上漲 9%，交易量約450萬筆。

目前全國房地產經紀人協會擁有約150萬名會員，Brian Buffini指出，預計明年將有多達30萬名會員退出該行業。這種轉變可以提高全職房地產經紀人的平均專業水準。

如果有任何問題或需要房地產方面的相關資源，Sophie很樂意提供協助。Compass在全國範圍內運營，而且Sophie還與一個全國專業網絡緊密合作，網絡中包括律師、註冊會計師、財務顧問等，很樂意為購屋者聯繫適合需求的專業人士。Sophie的目標是帶來真誠的關懷、卓越的房地產服務和重大的價值，以便對社區和客戶發揮積極的影響。Sophie Tsang電郵是[email protected]，電話是650-687-7388。

房地產 貸款 利率

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