雄奇黃山，秀絕三峽，山水灕江青旅假期黃山長江三峽十四天團

自古以來，黃山因其綺麗雄奇、變化萬千的景色，集五獄之精華，在中國的名山中，佔有最崇高的地位。 1990年黃山被聯合國列為世界文化與自然雙重遺產。長江是中國第一大江河，最壯觀的一段，當為三峽。三峽是指瞿塘峽、巫峽和西陵峽，其雄奇、秀絕、險峻的風采，進行長江三峽攬勝懷古之旅是中外遊客到中國的首選。桂林是世界著名的風景旅遊城市和中國首批歷史文化名城。桂林山水甲天下，陽朔山水甲桂林。漓江最美的一段就在桂林到陽朔之間。在晨光曉色中，兩岸奇峰挺拔，江水晶瑩剔透，蜿蜒飄流於峭壁陡峰之間，有如置身於大自然畫廊，美麗的畫卷就在眼前，緩緩的、一幅幅延展開來。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期黃山長江三峽14天團受到遊客喜愛，2025年出發日期是3/28, 4/18, 5/09, 5/23, 6/23, 7/25, 8 /22, 9/05, 9/12, 9/19, 10/10, 10/17, 11/07, 11/21。介紹如下：第1天美國-上海。第2天抵上海。第3天上海-黃山-棠樾牌坊群-屯溪老街。第4天黃山-宏村-黃山。遊世界遺產宏村。搭乘纜車上山遊西海景區神筆峰，排雲亭，魔幻景區，飛來石，光明頂等。第5天黃山，觀黃山日出，遊北海景區始信峰等，徽州歷史文化博物館 。第6天黃山-武漢 ，參觀湖北博物館，欣賞古代編鐘表演。萬裡長江第一樓-黃鶴樓。第7天武漢-荊州-宜昌-長江三峽。第8天長江三峽，參觀人類有史以來最大建築三峽大壩，遊灘險水急、峽中有峽的西陵峽。第9天長江三峽，遊景色迷人巫峽，神農溪。第10天長江三峽，遊氣勢雄偉瞿塘峽，豐都。第11天重慶-桂林，遊重慶市區。第12天桂林-灕江-陽朔。遊灕江，古鎮陽朔，大榕樹，月亮山景區，觀張藝謀全球最大山水實景劇《印象劉三姐》。第13天陽朔-桂林-廣州，遊大自然藝術宮殿蘆笛岩，象鼻山。第14天廣州-美國。團費2199美金（十月是2299美金），包旅遊交通（含四段高鐵），國際品牌五星級酒店，美國維多利亞超豪華5星郵輪，一日三餐（含各地風味餐），景點門票，專業導遊，旅行保險 。

青旅假期的中國系列團有﹕中國精華遊、長江三峽遊、北疆南疆遊、西南民族風情遊、九寨溝張家界遊、古絲綢之路遊、中原古都文化遊、西藏遊、東北山東遊、內蒙古大漠遊、東南名山名水遊、佛教名山遊等眾多行程，行程安排合理順暢，服務品質有口皆碑。青旅並代理美中廉價機票，專辦中國簽證。 詳情請電青旅假期特約旅行社，或親臨605 Market Street, Suite 1300，San Francisco, CA 94105。網址www.cytstours.com，電話415-732-7000。