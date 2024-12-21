M POT麻辣燙 寒冷季節 正是嚐鮮的溫暖選擇

M POT麻辣燙每碗以15.99元一磅起計價，食材選擇多樣，經濟實惠，豐儉由人。

食材豐富的舊金山灣區 讓飲食業有更多創造空間，這才能把上百年歷史的麻辣燙美食引入舊金山。這家位於舊金山華人聚居新華埠 832 Clement Street的麻辣燙M POT MALATANG，為這條食肆街景增加另類的飲食元素。

麻辣燙又稱小火鍋，源於中國麻辣之都四川。不同於圍爐吃火鍋，麻辣燙更讓吃客享受獨尊個人口味的喜好，而且較經濟實惠而廣受歡迎，尤其是年輕一族的消費人群。其隨性，可獨自一人享受多樣個人喜歡的食材，也可以三五知己聚首，各自選個人喜歡的，一人一碗，又或者選不同味道的湯底及食物，互相分享，大快朵頤！

來到這家M POT，令人愉悅的用餐環境可見一斑，雖然餐堂不算大，但裝飾雅致，座位排列舒適。有別於其它類似的麻辣燙店，客人不需要先取個沉重的碗才找桌子坐下，氣氛比較舒適。乾淨衛生的食物架陳列各式各樣的自助食材，如魚、肉、豆製品、酸菜、素食材、牛肉丸、魚丸、麵條、寬粉、粉絲、各類蔬菜、各式鮮菇類，還有海帶、毛肚、培根、肥牛、玉米、蓮藕等等，多不勝數，還經常按季節更換或增加品種。

M POT雖然以麻辣燙青睞，但貼心地為不同口味的吃客準備各地風味的高湯，有辣有不辣。真材實料的湯底，加上選擇多樣的食材，經濟實惠，豐儉由人，每碗麻辣燙以15.99元一磅起，這不能不讓惠顧的客人讚：「WOW」。

掌握在M POT麻辣燙的自助四步驟：先坐下，到食品櫃區拿一個輕巧大碗，隨意以個人喜好選吃材，收費處有專人磅重量，最後挑選湯底。只需稍等片刻服務員就會呈上一大碗，熱氣騰騰的麻辣燙，配上各種自助醬料，即時品味。

時下是冬季寒冷天氣，正是麻辣燙的嚐鮮季節，欲一試M POT的美味？地址：832 Clement Street, San Francisco, 電話：415-571-8076。該店也提供外賣或送餐服務。