我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「睡眠呼吸中止症」有藥醫了 FDA擴大減肥藥Zepbound使用範圍

要求巴拿馬運河降低過境運費 川普：否則歸還美國

M POT麻辣燙 寒冷季節 正是嚐鮮的溫暖選擇

工商訊
M POT麻辣燙每碗以15.99元一磅起計價，食材選擇多樣，經濟實惠，豐儉由人。
M POT麻辣燙每碗以15.99元一磅起計價，食材選擇多樣，經濟實惠，豐儉由人。

食材豐富的舊金山灣區讓飲食業有更多創造空間，這才能把上百年歷史的麻辣燙美食引入舊金山。這家位於舊金山華人聚居新華埠832 Clement Street的麻辣燙M POT MALATANG，為這條食肆街景增加另類的飲食元素。

麻辣燙又稱小火鍋，源於中國麻辣之都四川。不同於圍爐吃火鍋，麻辣燙更讓吃客享受獨尊個人口味的喜好，而且較經濟實惠而廣受歡迎，尤其是年輕一族的消費人群。其隨性，可獨自一人享受多樣個人喜歡的食材，也可以三五知己聚首，各自選個人喜歡的，一人一碗，又或者選不同味道的湯底及食物，互相分享，大快朵頤！

來到這家M POT，令人愉悅的用餐環境可見一斑，雖然餐堂不算大，但裝飾雅致，座位排列舒適。有別於其它類似的麻辣燙店，客人不需要先取個沉重的碗才找桌子坐下，氣氛比較舒適。乾淨衛生的食物架陳列各式各樣的自助食材，如魚、肉、豆製品、酸菜、素食材、牛肉丸、魚丸、麵條、寬粉、粉絲、各類蔬菜、各式鮮菇類，還有海帶、毛肚、培根、肥牛、玉米、蓮藕等等，多不勝數，還經常按季節更換或增加品種。

M POT雖然以麻辣燙青睞，但貼心地為不同口味的吃客準備各地風味的高湯，有辣有不辣。真材實料的湯底，加上選擇多樣的食材，經濟實惠，豐儉由人，每碗麻辣燙以15.99元一磅起，這不能不讓惠顧的客人讚：「WOW」。

掌握在M POT麻辣燙的自助四步驟：先坐下，到食品櫃區拿一個輕巧大碗，隨意以個人喜好選吃材，收費處有專人磅重量，最後挑選湯底。只需稍等片刻服務員就會呈上一大碗，熱氣騰騰的麻辣燙，配上各種自助醬料，即時品味。

時下是冬季寒冷天氣，正是麻辣燙的嚐鮮季節，欲一試M POT的美味？地址：832 Clement Street, San Francisco, 電話：415-571-8076。該店也提供外賣或送餐服務。

位於舊金山華人聚居新華埠832 Clement Street的麻辣燙M POT ...
位於舊金山華人聚居新華埠832 Clement Street的麻辣燙M POT MALATANG。

舊金山 華埠 灣區

上一則

鈴兒響叮噹祝夢想成真 屋崙華埠首辦聖誕頌歌活動

下一則

國際童玩節大獲好評 北加州台灣文體會辦感恩餐會

延伸閱讀

金山便民新政 結婚當天可領證 1小時內搞定

金山便民新政 結婚當天可領證 1小時內搞定
羅偉展現誠懇個性和協調能力 未上任已解決萬豪酒店罷工

羅偉展現誠懇個性和協調能力 未上任已解決萬豪酒店罷工
去年7500起 疫後金山財產稅申訴飆升3倍

去年7500起 疫後金山財產稅申訴飆升3倍
蛇年迎春/攤位介紹 福多多盤盤麻辣燙 辛辣濃郁層次豐富

蛇年迎春/攤位介紹 福多多盤盤麻辣燙 辛辣濃郁層次豐富
Dior保全涉持槍肇事逃逸 遭警擊斃

Dior保全涉持槍肇事逃逸 遭警擊斃

熱門新聞

購買金條、金幣等實體黃金，是最傳統的投資方式之一。(路透)

投資黃金 別光買金條放家裡 創造財富要先選對方法

2024-12-14 01:18
麻鴨產出的鴨蛋也特別美味，蒸熟的鴨蛋一打開立刻就流油，讓人忍不住想大快朵頤。（受訪者提供）

台商進口高郵鴨蛋席捲北加好市多 華人瘋搶

2024-12-14 21:19
聖荷西是全美百萬元住宅比例最高的城市，70%以上的自住房價值在100萬元或以上，舊金山（圖）居第二，近57%的房屋達到100萬元大關。示意圖。（取材自Pexels）

加州百萬住宅成標配 這地區超過7成…全美第一

2024-12-17 15:30

加州宣布進入禽流感緊急狀態

2024-12-18 18:14
假日期間避免包裹被盜小貼士。(電視新聞截圖)

假日包裹竊賊猖獗 這樣做可避免被盜

2024-12-20 14:57
密爾比達一處公寓發現四名家庭成員死亡。（Facebook圖片）

密爾比達公寓發現四名家庭成員死亡

2024-12-19 22:54

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列