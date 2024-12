華航客艙服務三冠王勇奪 APEX 五星航空、最佳客艙餐飲及 Wi-Fi 大獎

華航持續與國內外知名餐廳聯名合作,打造「最強」機上餐飲,將米其林餐點端上高空。

中華航空捷報連連,榮獲國際航空乘客體驗協會《APEX》「全球五星航空」最佳榮譽,同時也獲頒「最佳餐飲服務獎」及「最佳Wi-Fi獎」三大殊榮,顯現華航卓越的服務表現,屢受國際肯定。

航空乘客體驗協會《APEX》為全球航空知名評比,「全球五星航空」大獎由旅客票選評比,包含客艙座椅舒適度、機上服務、餐飲、娛樂及Wi-Fi等 5 大面向,華航今年再度從六百多家國際航空公司脫穎而出,連續9年獲頒「全球五星航空」最佳榮譽(Five Star Global Airline),也同時囊括最佳客艙餐飲服務(Best in Food and Beverage)及 Wi-Fi(Best In Wi-Fi)大獎,勇奪三料大獎。

《APEX》集團執行長 Joe Leader表示,華航以台灣自然之美及東方美學的客艙設計風格,不論是豪華商務艙或是經濟艙,為旅客帶來舒適且富有文化意涵的飛行體驗,充分展現了《APEX》「全球五星航空」榮譽的領導地位。

華航近年來不斷提升機上餐點品質,持續與國內外知名餐廳聯名合作,打造「最強」機上餐飲,將米其林餐點端上高空,如越洋航線全艙等提供米其林三星 頤宮中餐廳私房食藝;日本航線與燈燈庵聯手合作高空日式會席料理;區域航線則有米其林一星米香雲端 台菜;對於熱愛蔬食的旅客,也能享受到米其林綠星陽明春天空中旅人純淨蔬食的好滋味。

機上甜點部分也別出心裁與法朋及五桐號合作,其中近期推出吉伊卡哇(Chiikawa)聯名甜品,深受廣大年輕旅客喜愛,冠軍麵包師傅陳耀訓聯名麵包也於全艙等供應。華航將不斷為旅客帶來味蕾饗宴,各項機上餐飲將隨著季節變化更新菜單,本次首度摘下《APEX》「客艙餐飲服務」殊榮,傲人成績實至名歸。

豪華商務艙/商務艙全罩式抗躁耳機及越洋航線豪華商務艙 Moschino、豪華經濟艙 Roots 旅行包等機上服務用品,深獲旅客好評。近期機上影視娛樂系統也全面升級,提供多達 168 部電影、200 部短片影音內容,更與 Max 串流平台合作,強打每月精選影集如《最後生還者 The Last of Us》、《無間警探:闇夜國度 True Detective: Night Country》及《倫敦神探 C.B. Strike: Troubled Blood》等精彩好戲不間斷。

華航持續引進 A321neo 機隊,2025 年也將正式迎接首架 787 客機,打造煥然一新的客艙設計風格,提供旅客嶄新優質的飛行體驗。目前 777、A350 及 A321neo 新世代機隊配備 Wi-Fi 無線網路,旅客可透過信用卡 或會員哩程兌換多種網路流量方案,晶鑽、翡翠、金卡會員即日起搭乘 A321neo 客機,可於搭機前在官網兌換全航程免費 Wi-Fi 無線上網,詳情請參閱華航網站。