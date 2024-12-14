遊輪專家 極品假期 推出2025維京河流遊輪全包價優惠

遊輪旅遊方式已蔚然成為現在人的旅遊趨勢，但有別於海洋遊輪許多岸上觀光 旅遊及網路服務需要再額外掏腰包購買，河流遊輪的全包式旅遊更為現代人所喜愛。

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選標的。「極品假期」本季推出「全包式—Viking河輪特惠」在2024年12月20日前訂購特定Viking維京河輪行程，可享受歐洲來回機票 、送每房250元折扣、送每房200元船上零用金的多重優惠，(有條件限制)。

「極品假期」本季推出「Viking維京河流全包式服務」從航班降落那一刻起，有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機讓您樂享整段旅程！絕對是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

精選四個河輪行程(基本房): 2025年11月25日萊茵河8天；造訪4國: 瑞士、法國、德國 、荷蘭；巴賽爾至阿姆斯特丹，每人2748元起。2025年11月22日多瑙河8天：造訪4國：匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國；布達佩斯至帕紹，每人2748元起。2025年3月25日荷蘭鬱金香風車10天：阿姆斯特丹來回，每人3548元起。2025年11月12日大歐洲15天：造訪4國: 匈牙利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人4349元起。包機票出發城市有：舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期請來電洽詢。促銷至2024年12月20日。船位有限，動作要快。

包/送機票出發城市有：洛杉磯、舊金山、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期請來電洽詢。促銷至2024年12月20日 ! 船位有限，動作要快。

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