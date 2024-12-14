遊輪專家 極品假期 推出2025維京河流遊輪全包價優惠
遊輪旅遊方式已蔚然成為現在人的旅遊趨勢，但有別於海洋遊輪許多岸上觀光旅遊及網路服務需要再額外掏腰包購買，河流遊輪的全包式旅遊更為現代人所喜愛。
不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選標的。「極品假期」本季推出「全包式—Viking河輪特惠」在2024年12月20日前訂購特定Viking維京河輪行程，可享受歐洲來回機票、送每房250元折扣、送每房200元船上零用金的多重優惠，(有條件限制)。
「極品假期」本季推出「Viking維京河流全包式服務」從航班降落那一刻起，有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機讓您樂享整段旅程！絕對是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。
精選四個河輪行程(基本房): 2025年11月25日萊茵河8天；造訪4國: 瑞士、法國、德國、荷蘭；巴賽爾至阿姆斯特丹，每人2748元起。2025年11月22日多瑙河8天：造訪4國：匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國；布達佩斯至帕紹，每人2748元起。2025年3月25日荷蘭鬱金香風車10天：阿姆斯特丹來回，每人3548元起。2025年11月12日大歐洲15天：造訪4國: 匈牙利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人4349元起。包機票出發城市有：舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期請來電洽詢。促銷至2024年12月20日。船位有限，動作要快。
包/送機票出發城市有：洛杉磯、舊金山、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期請來電洽詢。促銷至2024年12月20日 ! 船位有限，動作要快。
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