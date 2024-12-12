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9項好市多Kirkland商品 不輸知名品牌

美國藍夢無限藥業祝大家耶誕節快樂 身體健康藍夢蜂膠皇+ 海參靈芝皇 優惠中送禮最佳選擇

工商訊
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藍夢蜂膠皇和海參靈芝皇組合，被譽為最天然免疫、抗疫增強劑！譲它成為連續6年北美最暢銷產品之一。

藍夢蜂膠皇，不同于市面上大部分酒精萃取的傳統蜂膠，使用高分子納米緩釋技術生產，5倍濃縮高濃度蜂膠，使用植物纖維素食膠囊，安全可靠，濃度最高，效果最佳。

1.低溫提取，有效成分沒有被高溫破壞；2.無氧環境，有效成分沒有氧化損失；3.無殘留，不必擔心酒精、重金屬及溶媒殘留；4.素食纖維膠囊，不造成任何身體負擔；5.無激素，不添加任何激素，不易過敏。

海參靈芝皇，獨特的靈芝和海參天然配方，支持人體免疫系統健康。是南美洲頂級海參和日本桑黃靈芝、舞茸靈芝、赤靈芝提取物和全破壁靈芝孢子粉四種高濃度有機赤靈芝精選組合。全部原料經低溫真空排毒處理， 100%按照美國GMP 標準生產，植物纖維膠囊，原材料純天然，不僅節省自己購買海參或靈芝燉煮的繁複過程，而且因為

科學工藝使得海參及靈芝的天然功效發揮極致，服用方便，不受時間限制。

1.幫助防癌；2.保護肝臟 3.保護腎臟、对痛風有良好的效果；4.增強肺部健康和呼吸系統功能；5.有助降三高，預防心腦血管病；6.幫助調整血糖，有效預防和改善糖尿病併發症；7.能滋陰補血，對體弱氣虛有很好的調理；8.能補腎益精，幫助壯陽，提高性功能；9.增強機體免疫系統，美白祛斑，抗衰老；10.改善骨質疏鬆，補充鈣質；11.預防和改善類風濕性關節炎；12.抗神經衰弱、改善失眠、提高記憶力；13.有助促進生長發育；14.抗疲勞，增強體質，提高身體機能；15.具有極強的清除自由基的能力，抗輻射。

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免費健康諮詢熱線: 1-877-808-8588。微信號：lanmengfengjiao。

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