2024 孟家班 再創輝煌 雄霸美國五大州及香港美國國家武術選拔賽榮獲男女個人全能及團體冠軍

全勝功夫學院今年美國國家武術選拔賽，榮獲男女個人全能及團體冠軍，並受香港國際武術大賽之邀，囊括男女冠亞軍及團體冠軍。

遠近聞名全勝功夫學院，從今年年頭至年尾，雄霸美國五大州（亞利桑納州，加州 ，佛羅裡達州，紐約，康州）美國國家武術選拔賽，榮獲男女個人全能及團體冠軍，並受香港 國際武術大賽之邀，囊括男女冠亞軍及團體冠軍，所到之處，大獲全勝。

華裔 姊妹，才藝先生Stanley Meng 和才藝小姐Elina Meng各獲68金。八屆全美功夫大賽及香港男女個人全能冠軍並擁有2百萬粉絲網紅，Antony Kwan共獲得25金。香港個人全能，William Li 20金。康州個人全能，華裔姊妹Kolina Law 和Keona law及Katrina Luong 和Catherin Catherina Luong 各獲得4金。獲香港女子個人全能，Joshua Tam 1金1銀。 Tyler Liu 2金。 Eli yao 2。 Fiona Wang 4金。加州女子全能，Micah Yin 1金1銀。 Siri 1銀1銅。 Maahin Goel 2金1銀。 Hongyi Ma 3金。 Nathan Kong 2金1銀。華裔哥妹Daniel Zhao & Eveyln Zhao 各獲得2金。 Caden Co 1金1銀1銅。 Claek Leung5金1銀。華裔姐弟Alin Zhang & Pierce Zhand 各獲2金。 Lijun Yang 3金。 Maxwell Zhang 3金。 .Josh wong 1銀2銅。 Tianyi, Niu 1金2銀。 Yanlin Li 2金1銀。年紀只有4歲半，Kyle Wu獲得 2金牌，還有其它種裔學生，獲獎無數。

在11月29日及12月1日，灣區中文26電視台專訪三間全勝功夫主教練孟師傅及其孟家班功夫弟子，暢談習武不僅強身防衛，更注重調教孩子們韌性，自律，自信，聽話聽教，專注及禮儀，同時幫助孩子考上名校。

全勝功夫本著以人為本，愛心耐心，培養孩子們習武強身，尊師重道，放下手機遊戲，走出家門追求自強自信自律，全勝功夫為孩子度身訂造，行之有效訓練課程，為此，今月底推出特大優惠，1 2月底前報名（一年期），送一個月課程及免費練功服，實行先免費試堂，更有特別班39.99元，上課時間靈活，隨到隨上課，七天教學，年齡從兩歲起，小童，兒童，青少年，成年及family program都在招生。報名熱線408-799-8309，www.sifumengkungfu.com。

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