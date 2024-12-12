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耶誕新年 送禮好選擇 太子牌健康產品

工商訊
月前太子牌特別贊助由世界日報舉辦的「銀髮樂齡生活展」，為民眾準備豐盛的伴手禮，送出的多款養生茶、薑糖、花旗參根茶、薑蜂蜜結晶抹茶、血壓茶、排毒茶等，還有現場抽奬的太子牌北海道鹿角靈芝花旗參及全新太子牌参茶精選组合，深受歡迎。
月前太子牌特別贊助由世界日報舉辦的「銀髮樂齡生活展」，為民眾準備豐盛的伴手禮，送出的多款養生茶、薑糖、花旗參根茶、薑蜂蜜結晶抹茶、血壓茶、排毒茶等，還有現場抽奬的太子牌北海道鹿角靈芝花旗參及全新太子牌参茶精選组合，深受歡迎。

誕新年將至，是一年一度最熱烈的送禮季節，向摯親朋友送什麼禮最合時宜？請瀏覽一下太子牌官網：www.popus.com，那裡網羅各種各類送禮佳品，是目前最受歡迎的大健康食品。其品種琳瑯滿目，實用又健康，而且豐儉由人。此時太子牌特別備上好禮，讓民衆自由配選禮品，任意挑選，還可享有特價優惠！

無論在超市或雜貨店，太子牌健康產品無處不在。熱賣產品包括太子牌花旗參、高麗參、茶類、姜糖及姜王晶、各種保健品、飲品等，甚至個人護理用品，應有盡有。值得一提的是，太子牌的保健品已成為美國華裔家裡必備的健康補充品，如膠囊、草本精華口服液、保健茶、吉林人參、川貝枇杷糖、靈芝產品、腸胃保健品、女士補品等等，都是家中常備的保健品，送禮自用都適合。

風行美國近四十年的太子牌產品，深獲美國華裔歡迎，有口皆碑。大多數人最初是透過其出衆的花旗參產品認識太子牌(Prince of Peace)，時至今天太子牌品牌下的進出口產品已超過700多種，在全美超過100,000個零售點，無論在大型連鎖店還是小型雜貨店，都有太子牌的各色各樣的產品，名聲享譽國內外。除了銷售太子牌的產品外，因旗下產品多，銷量大、運作系統完善的特色，該公司能以具競爭力的價格提供來自世界各地的優質產品。

太子牌系列已遍佈全美，做到令銷費者隨手可及。產品銷售網已分佈至大型連鎖超市、特賣場、便利店、保健食品商店、小型雜貨店、藥店及電商等等。主流市塲的合作夥伴包括Walmart沃爾瑪，CVS，Walgreen，Costco好市多，GNC，99大華，Hmart、亞米網等等，業內有口皆碑，服務超卓。

太子牌美國總公司位於：751 North Canyons Parkway, Livermore, CA 94551。客服辦公時間: 8:30 am - 4:30 pm (周一至五，假日除外) ，客服熱線：800-732-2328 ，傳真:925-371-1799，電郵: [email protected]

華裔 好市多 沃爾瑪

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