耶誕新年 送禮好選擇 太子牌健康產品
誕新年將至，是一年一度最熱烈的送禮季節，向摯親朋友送什麼禮最合時宜？請瀏覽一下太子牌官網：www.popus.com，那裡網羅各種各類送禮佳品，是目前最受歡迎的大健康食品。其品種琳瑯滿目，實用又健康，而且豐儉由人。此時太子牌特別備上好禮，讓民衆自由配選禮品，任意挑選，還可享有特價優惠！
無論在超市或雜貨店，太子牌健康產品無處不在。熱賣產品包括太子牌花旗參、高麗參、茶類、姜糖及姜王晶、各種保健品、飲品等，甚至個人護理用品，應有盡有。值得一提的是，太子牌的保健品已成為美國華裔家裡必備的健康補充品，如膠囊、草本精華口服液、保健茶、吉林人參、川貝枇杷糖、靈芝產品、腸胃保健品、女士補品等等，都是家中常備的保健品，送禮自用都適合。
風行美國近四十年的太子牌產品，深獲美國華裔歡迎，有口皆碑。大多數人最初是透過其出衆的花旗參產品認識太子牌(Prince of Peace)，時至今天太子牌品牌下的進出口產品已超過700多種，在全美超過100,000個零售點，無論在大型連鎖店還是小型雜貨店，都有太子牌的各色各樣的產品，名聲享譽國內外。除了銷售太子牌的產品外，因旗下產品多，銷量大、運作系統完善的特色，該公司能以具競爭力的價格提供來自世界各地的優質產品。
太子牌系列已遍佈全美，做到令銷費者隨手可及。產品銷售網已分佈至大型連鎖超市、特賣場、便利店、保健食品商店、小型雜貨店、藥店及電商等等。主流市塲的合作夥伴包括Walmart沃爾瑪，CVS，Walgreen，Costco好市多，GNC，99大華，Hmart、亞米網等等，業內有口皆碑，服務超卓。
太子牌美國總公司位於：751 North Canyons Parkway, Livermore, CA 94551。客服辦公時間: 8:30 am - 4:30 pm (周一至五，假日除外) ，客服熱線：800-732-2328 ，傳真:925-371-1799，電郵: [email protected]。
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