走進北疆 喀納斯 伊犁河谷青旅假期北疆全境十五天團

雲霧繚繞禾木村。

北疆清朝時稱準部，指新疆 天山以北地區。新疆是中國面積最大的省級行政區，這裏有純淨的高原湖泊、秀麗的雪山雄峰、蒼茫荒涼的戈壁沙漠、古老的文化遺址、熱情的少數民族。被形容為「大西洋最後一滴眼淚」的賽里木湖，被譽為「人間仙境，神的花園」的喀納斯湖，著名景區圖瓦人村落禾木村等地每年都吸引成千上萬的遊客前來遊覽。可可託海，喀納斯湖，賽里木湖，那拉提草原，熏衣草花田，中國最美公路-獨庫公路等使北疆成為遊客們一生必去的世界經典旅遊地之一。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期推北疆全境15天團，2025年3/26, 4/09，5/07， 6/04,18，7/09, 23，8/06, 20，9/03, 10，17，10/08出發。具體介紹如下：第1天美國-北京。第2天抵北京。第3天北京-烏魯木齊，參觀新疆國際大巴扎，觀賞維吾爾歌舞表演。第4天烏魯木齊-阜康，參觀新疆博物館 東方木乃伊樓蘭美女，遊天山大峽谷國家森林公園，天池。第5天阜康-富蘊，遊卡拉麥裡保護區。第6天富蘊-布爾津，參觀可可託海國家地質公園，遊額爾齊斯大峽谷。第7天布爾津-禾木，遊圖瓦人村禾木村。第8天禾木-喀納斯，賞禾木村日出美景，遊北疆北最美喀納斯風景區。第9天喀納斯-布爾津，遊雅丹地形五彩灘。第10天布爾津-克拉瑪依，參觀烏爾禾魔鬼城，搭乘小火車景區遊覽。參觀九龍潭。第11天克拉瑪依-伊寧，遊賽里木湖。第12天伊寧，參觀惠遠古城，遊喀贊其民俗旅遊區。第13天伊寧-那拉提，遊那拉提空中草原。雪山腳下的空中草原，綠色的山巒起伏連綿，成群的駿馬牛羊，腳下茵綠草和爛漫山花。第14天那拉提-獨庫公路-烏魯木齊，獨庫公路「一天有四季，十里不同天」，被《中國國家地理》雜誌評選為「縱貫天山脊樑的景觀大道」，被譽為「中國最美公路」。第15天烏魯木齊-北京-美國。團費2899元，費用包國內旅遊交通，國際品牌五星級飯店，一日三餐，景點門票，英語導遊，旅遊保險 。