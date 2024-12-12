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領帶VS高跟鞋 盛大公演

工商訊

戱谷傳媒出品、經典黑色幽默喜劇《領帶vs.高跟鞋》將於2024年12月14日和15日在南灣Starbright Theater上演。

由舊金山矽谷劇作家沈悅編劇，青年導演楊婧堃執導。故事取材於灣區，講述華人生活酸甜苦辣喜怒哀樂。該劇曾於十六年前由戲劇泰斗林洪桐導演執導在灣區上演，天馬行空的劇本風格，新穎獨特的表現方式，趣味橫生的對白，轟動灣區話劇舞台，成為本土話劇經典。

2024版《領帶vs.高跟鞋》，保留了原有劇本的喜劇色彩和故事結構，並在此基礎之上，立足當下結合矽谷特色等時事熱點和流行元素重新演繹，探討婚姻、男女、人性、未來以及愛這個亙古不變的話題。戲谷傳媒創始人、青年導演楊婧堃，秉承對舞台的熱愛對戲劇的使命，召集畢業於中國傳媒大學、中央戲劇學院、上海戲劇學院等專業院校的製作團隊，攜手活躍於灣區藝術領域、話劇舞台、文藝行業具有豐富演藝經驗的演員，並吸納灣區科技精英和各行各業優秀人才參與創演。經過一年時間精心打磨創排，在劇目中使用原創音樂、舞美設計、舞蹈表演，各方面精益求精，不遺餘力提升劇目質量，旨在為觀眾奉獻一場精采絕倫的藝術體驗，為灣區戲劇文化事業的發展貢獻力量。演出配有英文字幕，打破語言屏障，吸引更多群體來瞭解華人生活，提升矽谷華語話劇影響力。

《領帶vs.高跟鞋》開票以來，銷售火爆，目前部分場次門票已經售罄，12月14日晚間場和12月15日晚間場還有部分餘票。歡迎戲劇愛好者登錄www.vperformingarts.com瞭解更多信息，提前鎖定門票。

灣區 矽谷 華人

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