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Covered California日前於舊金山舉辦「讓我們來分享健康」活動簡化健保程序幫助本州內尚未獲得健保者，加入Covered California保險

工商訊

Covered California日前在舊金山Main Library 舉行「讓我們來分享健康（Let's Talk Health）」活動，該公司執行總監Jessica Altman在會上表示：「我們的大門保持開放，現在是加州民眾登記健康保險的時候了。「患者保護與平價醫療法案」仍然是美國的法律，選舉結果並不影響明年通過聯邦和加州強化版補貼向投保人提供的財政補助。有史以來為加州民眾支付健康保險的最大手筆財務援助在2025年仍然提供。」

從11月1日至2025年1月31為公開投保登記期，是加州民眾登記、續保或選購新健保計畫的時間。自2014年健保交易市場開始以來，已有超過590萬加州民眾通過Covered California購買健康保險，其中包括目前已登記的將近 180萬人。

這是平價醫療法案實行後的第 12 個公開投保登記期，該法案已協助數以千萬的美國人獲得健康保險，現在又有「降低通漲法案」（Inflation Reduction Act）進一步擴大和增加對消費者的財務補助。強化版費用分攤減免計畫將於2025年向所有Covered California的投保人提供加州民眾更能夠負擔起保險費用。

為促進保健意識並為消費者提供更多資訊，Covered California的「讓我們來分享健康」活動包含一套全新教材和更簡化的語言，為消費者提供資訊，解答他們對基本知識的疑問。通過與加州大學舊金山分校的健康知能專家 Dean-David Schillinger博士合作，Covered California正在以最大力度利用基於實證的方法來支持消費者教育。 Covered California同時也推出了包括英語、西班牙語、中文（繁體和簡體）、韓語、越南語和波斯語的「Let's Talk Health」網頁，為消費者提供數位資訊選項。

公司正通過與加州圖書館及加州各地的地方圖書館合作，推動這項活動並擴大其教育新資源的覆蓋範圍。圖書館將存放新創建的語言和文化適切資源，並舉辦教育研討會，讓消費者提出問題，認識健康保險以及Medi-Cal、Covered California和其他保險選項之間的區別。

在公開投保登記期期間，Covered California將於全州各地的公共圖書館舉辦一系列的啟動活動。

另外，由於拜登政府修改了規則，從11月1日起，DACA受惠者將有資格登記 加入2025年Covered California。據估計，加州將有約4萬名DACA受惠者符資格獲得健保。Covered California還將從11月1日起為DACA受惠者提供一個特別註冊期，允許他們除了可以登記2025年的保險外，還可以登記12月份的保險。

消費者可以上訪 CoveredCA.com 網站，了解更多相關選項，也可以輕鬆地查看是否有資格獲得財務補助。

有興趣了解其保險選項的人士，可以從全加州 1萬4000多個獲認證的代理機構和社區組織中，以各種語言通過電話獲得免費、保密的協助。或致電800-300-1506。2025年全年投保及選擇健保計畫的截止日期為2024年12月31 日。

加州大學 保險 健保

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