蓮生活佛新書閃亮的金句 尋遍一切草皆有藥性

蓮生活佛在新書閃亮的金句封面上簽名留念。

西雅圖 雷藏寺11月9日舉行蓮花童子本尊法同修活動、新出家法師培訓班結業儀式及蓮生活佛第302本著作「閃亮的金句」簽書會。時序雖已入冬，寒風料峭，大雄寶殿依舊坐滿了來自世界各國的善信，爐香裊裊，大眾歡聚一堂。

蓮生活佛勉勵新出家眾，身為法師的重要責任，在於能度化自己證得佛性，也能度化眾生證得佛性，直到自己與別人都圓滿了，才是成就。結業不等於畢業，是才剛剛開始，要深入三藏——佛經、戒律、祖師論著，明白食衣住行皆是修行，食是供養，衣是結界，住是三昧禪定，行是唸佛持咒，日常生活一切皆需融入佛法。

每週的維摩詰經講解，已到了「菩薩行品」章節，經文中佛陀說，大海尚可測量，但佛菩薩的智慧、功德是不可測量的。弟子阿難回應，「我從今已往不敢自謂以為多聞」。佛陀勸慰阿難不要退了道心，因為「我說汝於聲聞中為最多聞」，並非是將你與菩薩相比。蓮生活佛解說到此，教示大眾不可自大，應謙虛待人，心如虛空包容一切，學習佛菩薩慈悲救助眾生的無盡行願。

新書「閃亮的金句」序言中，述及佛陀時代的名醫耆婆，在早年學醫時，老師叫所有學生去尋找沒有藥性的草，結果他人都尋得攜回，唯獨耆婆空手而返。老師問緣由，耆婆回答，尋遍一切草皆有藥性。老師點頭稱讚，「善哉！你才是一位真得的弟子！

蓮生活佛藉此告訴讀者，在尋找滄海遺珠——閃亮的金句時，赫然發現很平常的句子都會是閃亮的金句，而且俯拾即是。例如，「瑤池金母教導我，為他人想，以慈悲對待眾生」，這句話很平常，但平常中有不凡，是金句啊！

曾有數人告訴蓮生活佛，說自己開悟了，有的講悟到「一切皆空」，但後來進了精神病院；有的講悟到「一切人事毫不相關，但後來成了無所事事的遊民 ；有的講悟到「我的身子全是假的」，但後來自殺了。

蓮生活佛指出，最忌只有理上的空，很容易走入頑空的歧途，錯以為什麼都空、沒有因果。現在聽到誰開悟了，都會關心他，希望他明白空色一如、智慧方便，並且，要知道如果沒有實在的功夫，每天喊「無來無去無代誌

、「虛空粉碎」，也只是鸚鵡學語，口號而已。

佛典中，「自性迷即是眾生，自性覺就是佛。慈悲即是觀音，喜捨即是勢至，能淨即是釋迦 ，平直即彌陀

，就這幾句平常的話，打動了蓮生活佛的內心，奉為金句。這是說就算在「理」上開悟了，但在「事」法上也要能慈悲、喜捨、清淨、平直，才是真悟。

除了演繹金句之外，對於業力的轉移、如何能夠意念清淨、同體大悲心、維摩詰經的不二法門等等，蓮生活佛在本書都有深入淺出的闡述，全是實修心得的披露。