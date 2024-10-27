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一年一度轉換紅藍卡保險 慎防詐騙

工商訊

每當在這個時候，一年一度轉換65歲以上紅藍卡保險；Robert常常聽到客戶說他們自己或是他們朋友曾經受騙的經驗。

有幾個詐騙手法，有些是朋友介紹的，這些保險經紀因為希望他們朋友介紹的朋友可以轉換他們的保險計畫，根本不管他們的計畫醫生是不是接受，有些甚至被換計畫之後，自己根本不知道。 直到有一天需要用到保險是才發覺他們已經被換到其他計畫，然後他們的醫生不接受新的計畫等很多很多的故事。

也有打電話給這些耆英朋友；接電話時，詐騙電話來電者通常會開始用聊天來吸引讀者，問一些交談中常見的問題來讓讀者放鬆。然後詐騙電話來電者可能會說：「我們需要你確認你的新醫療保險卡上的號碼，以便啟動卡片」，或「你的新醫療保險卡有錯誤，我們需要更換它」，或「你收到的是舊的紙質版本，有新的塑膠版本」。不管是什麼騙局，他們都想獲得讀者的個人資訊，包括新醫療保險卡號，可能還有社會保險號。

請務必記得以下幾點：

醫療保險計畫絕不會冒昧給讀者打電話，詢問個人或私人資訊。

讀者通常會先收到一件包含書面聲明的郵件，然後才會接到政府機構的來電。

要求提供醫療保險資訊的來電均不可信。

沒有「塑膠」醫療保險卡。

如果讀者不確定是不是詐騙的電話，歡迎打電話來詢問所有的問題。 Robert免費提供服務問答。 不收任何諮詢費用，但是Robert提供很多專業性的服務，很多客戶經過朋友介紹跟人投保補助計畫，過了2-3年，原來那個保險經紀已經改行了，沒有人服務。很多理賠及賬單問題沒有人可以幫忙解決。不只是這樣每一年您的藥保險如果沒有保險經紀幫讀者花時間找合適的計劃，讀者有可能多付保費還沒辦法覆蓋讀者所有的用藥。

只要一通電話解決讀者的醫療保險問題，1-800-908-0883，line or 微信：robertju1718，或是歡迎來Robert San Jose office，從現在起到12/07/2024 每周一，三 早上10:00-11:00 在San Jose，周六在Fremont都有講座歡迎報名。

醫療保險 紅藍卡 保費

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