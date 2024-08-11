麥當勞推出6式珍藏品為靈感的全新珍藏特餐粉絲可從8月13日起， 讓六只值得珍藏的杯子為他們的珍藏錦上添花

全新Hello Kitty 珍藏版杯子。

多年以來，粉絲與麥當勞 珍藏品之間有著密不可分的連結。從快樂兒童餐附贈的玩具到相關商品，遊戲和杯子，這些珍藏品蘊含的意義遠超過物品本身，它們打開了記憶之門，讓大家回想起最難忘的麥當勞快樂時光。現在麥當勞將推出珍藏特餐，其特色在六只值得珍藏的杯子，讓粉絲通過過往偶像級的珍藏品開創全新的美好回憶。

這些杯子代表粉絲的麥當勞體驗中最核心的經典級的珍藏品，例如Cowpoke McNugget Buddy (1988) 和麥當勞 Dragster (1993)。2000年推出的Hello Kitty Crew鑰匙鏈您收藏了嗎？如果沒有，現在就是您的最佳機會 – 這次將搭配全新Hello Kitty 珍藏版杯子推出：Barbie™ & Hot Wheels™ （芭比™和Hot Wheels™）、Beanie Babies（豆娃娃）、Coca-Cola（可口可樂）、Hello Kitty & Peanuts（Hello Kitty和花生米）、Shrek, Jurassic Park & Minions（史瑞克，侏羅紀公園和小黃人）、McDonald's (麥當勞)。

麥當勞全球市場營銷和新創事業負責人Morgan Flatley表示：「這些全新珍藏杯子不但紀念我們最難忘的設計和多年來環球合作的歷程，讓忠實粉絲重享溫馨時刻，也讓新一代粉絲創造屬於自己的長久回憶。」

珍藏特餐全日供應，粉絲們只要心血來潮，隨時可以為您的收藏錦上添花。每一份特餐都包括一只杯子和以下一個選項：早餐時段的 Sausage McMuffin with Egg（香腸麥滿分加蛋三明治），Hash Brown和熱咖啡，或是其他時間可任選10片黃金炸鷄塊或大麥克，搭配聞名於世薯條和汽水飲料。

麥當勞結合才氣洋溢的藝術團隊，賦予這些經典人物和組合全新創意，讓新世代的粉絲盡情享受。客戶可以通過Snapchat 强化後的實境體驗進入珍藏杯的世界，只需在Snapchat上掃描您的杯子或是登入McDonald's Snapchat profile。