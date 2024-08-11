我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

麥當勞推出6式珍藏品為靈感的全新珍藏特餐粉絲可從8月13日起， 讓六只值得珍藏的杯子為他們的珍藏錦上添花

工商訊
全新Hello Kitty 珍藏版杯子。
全新Hello Kitty 珍藏版杯子。

多年以來，粉絲與麥當勞珍藏品之間有著密不可分的連結。從快樂兒童餐附贈的玩具到相關商品，遊戲和杯子，這些珍藏品蘊含的意義遠超過物品本身，它們打開了記憶之門，讓大家回想起最難忘的麥當勞快樂時光。現在麥當勞將推出珍藏特餐，其特色在六只值得珍藏的杯子，讓粉絲通過過往偶像級的珍藏品開創全新的美好回憶。

這些杯子代表粉絲的麥當勞體驗中最核心的經典級的珍藏品，例如Cowpoke McNugget Buddy (1988) 和麥當勞 Dragster (1993)。2000年推出的Hello Kitty Crew鑰匙鏈您收藏了嗎？如果沒有，現在就是您的最佳機會 – 這次將搭配全新Hello Kitty 珍藏版杯子推出：Barbie™ & Hot Wheels™ （芭比™和Hot Wheels™）、Beanie Babies（豆娃娃）、Coca-Cola（可口可樂）、Hello Kitty & Peanuts（Hello Kitty和花生米）、Shrek, Jurassic Park & Minions（史瑞克，侏羅紀公園和小黃人）、McDonald's(麥當勞)。

麥當勞全球市場營銷和新創事業負責人Morgan Flatley表示：「這些全新珍藏杯子不但紀念我們最難忘的設計和多年來環球合作的歷程，讓忠實粉絲重享溫馨時刻，也讓新一代粉絲創造屬於自己的長久回憶。」

珍藏特餐全日供應，粉絲們只要心血來潮，隨時可以為您的收藏錦上添花。每一份特餐都包括一只杯子和以下一個選項：早餐時段的 Sausage McMuffin with Egg（香腸麥滿分加蛋三明治），Hash Brown和熱咖啡，或是其他時間可任選10片黃金炸鷄塊或大麥克，搭配聞名於世薯條和汽水飲料。

麥當勞結合才氣洋溢的藝術團隊，賦予這些經典人物和組合全新創意，讓新世代的粉絲盡情享受。客戶可以通過Snapchat强化後的實境體驗進入珍藏杯的世界，只需在Snapchat上掃描您的杯子或是登入McDonald's Snapchat profile。

現在麥當勞將推出珍藏特餐，其特色在六只值得珍藏的杯子。
現在麥當勞將推出珍藏特餐，其特色在六只值得珍藏的杯子。

麥當勞 Snapchat McDonald's

上一則

上海朵雲軒拍賣有限公司2024秋季美國公開徵集舊金山站

延伸閱讀

麥當勞推出全新珍藏特餐 送6款珍藏杯

麥當勞推出全新珍藏特餐 送6款珍藏杯
索咖啡遭拒 芝男子持斧狂砍麥當勞3店員

索咖啡遭拒 芝男子持斧狂砍麥當勞3店員
索免費咖啡遭拒 芝男子持斧狂砍麥當勞3店員

索免費咖啡遭拒 芝男子持斧狂砍麥當勞3店員
新店回報穩定 中國麥當勞仍續推進年開千店計畫

新店回報穩定 中國麥當勞仍續推進年開千店計畫
她被丹麥麥當勞大薯份量嚇到 呼籲美國跟進結果被打臉

她被丹麥麥當勞大薯份量嚇到 呼籲美國跟進結果被打臉

熱門新聞

灣區多家好市多已在入口的兩側擺放會員卡掃描機，掃描器背部還連接一台平板顯示器，用於核對會員卡照片與持卡人是否一致。（記者王子涵╱攝影）

Costco新規：入門刷會員卡 解決分享會員卡難題

2024-08-07 20:15
來自中國台山的33歲華人卡車司機鄺潤華（音譯，Run Hua Kuang）1日下午下班，在東屋崙家中午睡，不幸遭子彈擊中，正在ICU搶救。妹妹盼熱心市民伸援手幫助。（取自GoFundMe頁面）

北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

2024-08-04 16:52
成立與灣區列治文市的太陽能電池板公司SunPower Corporation於本周一向法院聲請破產。（取自SunPower官網）

SunPower太陽能公司破產 華人抱怨服務差 工期長

2024-08-06 21:52
房地產網站Zillow的估價，這棟位於舊金山2950 Broadway Street的豪宅市值約3840萬元。（取自Google地圖）

可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數

2024-08-06 13:05
矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
葛靜文1995年時，就在台灣經歷第一任台灣民選總統選舉過程與就任。（記者孫愛薇／攝影）

美籍導演葛靜文歷時7年 拍台灣紀錄片「看不見的國家」

2024-08-04 02:20

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點
巴奧拳擊／女拳57公斤決賽 林郁婷奪金 中華隊第2金

巴奧拳擊／女拳57公斤決賽 林郁婷奪金 中華隊第2金