東華醫院被 GO2 評為肺癌檢查卓越中心

東華醫院被肺癌全球行動組織（GO2 for Lung Cancer，簡稱 GO2）評為肺癌檢查卓越中心（Center of Excellence）。

舊金山 東華醫院因持續為社區提供以病人為中心的循證肺癌檢查服務，被肺癌全球行動組織（GO2 for Lung Cancer）評為肺癌檢查卓越中心。

每年，美國有超過 23 萬人確診肺癌，其中大多數在發現時已處於晚期，因此肺癌一直是美國癌症 死亡的主要原因之一。透過低劑量電腦斷層掃描（LDCT）為高風險人群進行檢查，可以在早期發現肺癌，增加治癒的機會。GO2 首席醫療服務官 Joelle Fathi 博士表示：「我們很榮幸東華醫院加入 GO2 卓越中心網絡，這個網絡在全國範圍內具有重大影響力。在美國，大多數有肺癌風險或患有肺癌的人都是由當地的社區醫院提供服務。通過由社區醫院、診所、大學和退伍軍人醫療中心組成的卓越中心網絡，我們能夠支持知識共享和促進合作，在全國甚至全球範圍內提高早期檢測、治療和護理的水平。」

GO2 肺癌檢查卓越中心致力於在整個檢查過程中遵循以病人為中心的原則進行溝通和決策。卓越中心會根據美國放射學會（ACR）和國家綜合癌症網絡（NCCN）等專業機構制定的標準和臨床指南進行檢查，並透過多學科臨床流程來協調病人的覆診、診斷和治療過渡階段。

東華醫院行政總裁張建清博士表示：「東華醫院致力為病人提供最優質的護理。早期診斷和及早治療是戰勝肺癌的關鍵。低劑量電腦斷層掃描是目前唯一經證實可早期發現肺癌的檢查方法。我們很高興加入 GO2 卓越中心網絡，為全國樹立負責任的檢查實踐榜樣。」

肺癌全球行動組織GO2 一直致力對抗肺癌。GO2 由病人和倖存者創立，致力提高肺癌高風險人群和肺癌病人的存活率。欲了解更多資料，請瀏覽 go2.org；或關注 Facebook/Instagram (@GO2forLungCancer)、Twitter (@go2forlungcancr) 和 LinkedIn (@go2forlungcancer)。

東華醫院位於舊金山華埠，是一間由社區擁有的非牟利機構。東華醫院亦建立了一個獨特的醫療體系以滿足服務地區及族裔的特殊醫療需求。醫療體系由多間家庭科及專科診所、門診中心及保健計劃所組成，為舊金山縣及聖馬刁縣的居民提供優質的醫療服務。地址：845 JACKSON STREET, SAN FRANCISCO, CA 94133。東華醫院是 CMS 四星評級醫院及《新聞週刊》評為美國最佳州內醫院，其使命是配合社區獨特的族裔及文化需要，以具有成本效益的方式來提供優質醫療服務。更多關於東華醫院的資訊，請到 www.ChineseHospital-SF.org， 或關注東華醫院的Facebook 或 LinkedIn。