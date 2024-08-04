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黃山婺源三清山龍虎山廬山青旅假期東南名山十二天團

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中國最美村落婺源。
中國最美村落婺源。

「五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽」。黃山因其綺麗雄奇、變化萬千的景色，集五獄之精華，在中國的名山中，佔有最崇高的地位，被聯合國列爲世界文化與自然雙遺產。婺源位於江西東北部，處於黃山，廬山，三清山和景德鎮區域。婺源山明水秀，松竹連綿，飛簷翹角的古民居蜿蜒於青山綠水之間，繚繞雲霧相映成趣。所謂「婺源歸來不看村」，保存良好的一座座古村落，鱗次櫛比的徽式古建築，粉牆黛瓦，飛簷戧角。直可讓人領略天人合一， 返樸歸真的意境。聯合國世界自然遺產三清山，因玉京、玉虛、玉華三峰峻拔，宛如道教玉清、上清、太清三位最高尊神列坐山巔而得名。14億年的地質演化形成了奇峰聳天，展示了世界上已知花崗岩地貌中分佈最密集、形態最多樣的峰林。《中國國家地理》雜誌推選其為「中國最美的五大峰林」之一。按八卦佈局的三清宮古建築群，被評價為「中國古代道教建築的露天博物館」。中國道教發祥地龍虎山據說東漢中葉時張天師在此煉丹，「丹成而龍虎現，山因得名」。源遠流長的道教文化、碧水丹山和崖墓群構成了龍虎山風景旅遊區特色。世界文化遺產廬山聳立在長江和鄱陽湖畔，氣勢巍峨雄奇，而山頂牯嶺一帶卻是寬淺的谷地，溪流潺潺，風光秀麗。廬山森林覆蓋率高，是一座天然的植物園，山間經常雲霧瀰漫，所以人們常說「不識廬山真面目，只緣身在此山中」。 廬山以雲海、絕壁、瀑布聞名天下。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期推出中國東南名山十二天團，今年9/07，9/14，10/12，10/26，11/09出發，介紹如下：第1天美國-上海。第2 天抵達上海。第3天全天遊覽上海。第4天上海-黃山-棠樾牌坊群-屯溪老街。第5天黃山-宏村-黃山。第6天黃山。第7天黃山-婺源。第8天婺源-三清山-鷹潭。第9天鷹潭-龍虎山-景德鎮。第10天景德鎮-廬山。第11天廬山-南昌滕王閣-上海/廣州。第12天上海/廣州-美國。團費2099元，團費包含國内旅遊交通，入住正規品牌五星酒店，一日三餐（各地風味餐），景點門票，專業導遊，旅行保險。

青旅假期的中國系列團有﹕中國精華遊、長江三峽遊、西南民族風情遊、九寨溝張家界遊、古絲綢之路遊、中原古都文化遊、西藏遊、東北山東遊、内蒙外蒙大漠風情遊、東南名山名水遊、佛教名山遊等眾多行程，團隊品質有口皆碑。青旅假期並代理美中機票，專辦中國簽證。詳情請電青旅假期或各特約旅行社，或親臨605 Market Street, Suite 1300，San Francisco, CA 94105。網址www.cytstours.com，電話415-732-7000。

為世界自然遺產三清山。
為世界自然遺產三清山。

聯合國 植物園 博物館

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