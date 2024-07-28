Saratoga 頂級豪宅出售 寬廣露台 無敵美景優良學區 交通方便 開價588萬元

本周六（7/27）日（7/28） 兩天，下午1-4 時開放參觀 ，地址：20932 Sarahills Drive, Saratoga. CA 95070。

Saratoga 由於地理位置優越，又擁有一流的學區 ，花木扶疏景色優美，住戶的居住面積和其他地區相比相較廣闊，和鄰居保有一定的居住距離，擁有個人的隱密生活空間，再加上治安良好，長期以來一直是華人 購房首選之區。

本周一幢位於Saratoga 山頂的一憧豪宅，本周六、日兩天將舉辦開放參觀，歡迎有意房者踴躍前往。

豪宅坐擁無敵美景。 居住面積3,883尺，佔地近一畝，由美麗樹叢環繞的優美車道經過私人鐵門進入與世隔絕的私有天地 。四間睡房， 兩間全套浴室，兩間半套浴室，一間桑拿房及一間單獨沖涼房。 由寬闊的全面玻璃客廳可以直通寬廣的露台，將整個矽谷 的美景盡收眼底。尤其在國慶日時，可以看到各地的煙火。 一樓的娛樂間可直通游泳池, 並擁有私人步道。

頂尖地段，絕佳的居住環境，優良學區，近餐廰， 超市，高速公路，交通購物兩便，是一幢不得不看的好屋。

歡迎本周六、日下午1時至4時親自前往，其他時間敬請預约，請聯繫經纪 Helen Liu 潘海倫 (INTERO Real Estate Services DRE 00970382 )510-449-1149 或 [email protected].