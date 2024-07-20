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踏上夢想之旅 飛越太平洋 騎遇福爾摩沙

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台灣獨特的地形讓讀者僅需9天就能完成環島之旅，體驗極致的多樣性。
台灣獨特的地形讓讀者僅需9天就能完成環島之旅，體驗極致的多樣性。

華航北美地區攜手捷安特旅行社推出2024年秋冬特別優惠，邀讀者體驗台灣獨特的自行車文化與風景。凡自華航北美洛杉磯，安大略，舊金山，紐約，西雅圖和溫哥華六大航點直飛台北，即可先享優惠機票，再享受一趟令人興奮的單車環島之旅。

想像一下，在全球少有的多元地貌中騎行：台灣獨特的地形讓讀者僅需9天就能完成環島之旅，體驗極致的多樣性。北中南東，各有不同風光；上坡下坡，穿梭於山海之間。途中，將飽覽深邃藍海與層巒疊嶂，品嚐台灣美食和道地小吃，感受台灣人情味，來一場身心靈的全方位饗宴。

機票優惠活動期間:

• 2024年7月16日至2024年8月31日購票，享經濟艙9折、商務艙和豪經艙88折優惠。  

• 2024年9月1日至2024年10月15日購票，享經濟艙95折、商務艙和豪經艙9折優惠。  

出發日期: 於2024年10月1日至2024年12月12日(自洛杉磯，安大略，舊金山，紐約，西雅圖，溫哥華直飛至台北)

無論是自行車愛好者，還是渴望以嶄新方式探索寶島的旅行者，這都是不容錯過的機會。華航的舒適航程搭配捷安特精心規劃的單車環島路線，讓您的旅程從起飛那刻起就充滿驚喜。

捷安特旅行社贈送華航客人專屬紀念T恤與騎士錢包，數量有限送完為止。

報名方式：

1. 至捷安特旅遊網報名「單車環島」行程https://lihi2.com/gNs2Z，並完成繳費。若想了解更多單車環島詳細資訊，歡迎致電捷安特旅遊+886-4-23117979為讀者進一步說明。

2. 提供報名完成/訂單編號email至[email protected]，取得專屬折扣碼。

3. 至華航官方網站購票，購票時務必輸入讀者的專屬折扣碼。

一起騎遇福爾摩沙，開啟難忘的飛行與騎行雙重體驗，名額有限，請即刻行動。一起騎乘夢想，飛向美好的台灣！

本優惠案折扣優惠僅限『基本票價』，不含『燃油附加費/訂位服務費』、各項稅金及附加服務。優惠案如有未盡事宜，中華航空持有最終解釋權，並保留隨時修改或終止本活動內容之權利。

一起騎遇福爾摩沙，開啟難忘的飛行與騎行雙重體驗。
一起騎遇福爾摩沙，開啟難忘的飛行與騎行雙重體驗。

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