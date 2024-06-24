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全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

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一筆錢就可以同時擁有年金和長期護理保險

工商訊
理財專家黃曉東。
理財專家黃曉東。

根據官方統計，65歲以上的美國人有70%在離開前要用到長期護理。很多人擔心退休後收入不夠，同時又擔心長期照護的昂貴的費用，怎麼辦呢？現在給大家介紹一個一舉兩得的辦法，可以用一筆錢就能既買到長期護理保險也能有年金收入，而且這筆錢可以用從前買的年金或人壽保險來做1035交換，這種交換的好處是，將來用長期護理的時候，從新的長期護理保險的理賠都是免繳稅的，這樣就合法的省了很多增值稅！也可以用年金的收入來付長期照護保險費，10年付清後收入繼續，又有了保險。一舉兩得！

舉例一個70多歲的女性很多年前用7萬元買了增值年金，現在年金已增值到20萬元，她不想繳稅所以一直不敢從年金中取錢，如果她把這20萬年金交換成一種保底又有長期照護的收入年金，她就可以隨時領取固定收入，然後在需要長期護理時得到雙倍的收入，例如她每年可以從中提出2.5萬元，然後當她需要長期護理時，她可以有5萬元的年收入。長期照護的雙倍收入可以用8至10年。這樣她既有固定的收入，也在長照時增加多一倍收入，一舉兩得！

如果想讓長期護理理賠高而且可用終生，可以用一筆錢來購買一種可以終生一直用的長期護理保險，舉例一個60歲的男性，一次付10萬元，可以得到每年7.5元萬的長期護理，一直可以用到120歲，終身無上限，如果他沒有用長期護理，他百年以後將給受益人留下15.6萬元的壽險理賠。而且理賠也不用繳稅！60歲的夫婦可以一次性付13萬8元，就讓你們每人每月有6000元的長期護理保險，終生可用無上限，用不到有15萬元人壽保險理賠！

如果想了解長期護理保險和指數年金，歡迎來參加在6月29日週六下午2點在佛利蒙（Fremont）舉行的免費教育講座，請來電報名：408-466-0233， 找梁小姐。如要上網參加請電郵至：[email protected]取得線上連線。

保險 壽險 退休

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