San Bruno 植牙專科 卓越牙醫中心春季優惠活動即將於6月30日截止

YUMI 是全球唯一且最具精準性的植牙機器。

San Bruno 卓越牙醫( dental Excellence)，月前推出之春季優惠活動即將截止。

新病患除可享受單顆植牙2500元。特價外，在植牙全程治療費用上可再減免200元，請把握最後減價良機，早日前往預約諮詢。

植牙技術日新月異，您再也不必忍受失牙之苦，植牙有如人生第二副牙齒，有了堅固耐用的植牙，您可以計畫旅遊，享受美食，擁有健康的身體和豐富多彩的人生。

San Bruno卓越牙醫斥資引進「YUMI 牙科機器人」其精準的3D導航系統，不但可以提供病患牙齒及頜骨的精準資訊，還可以協助植牙醫師制定一項完美的植牙計畫。

YUMI 是全球唯一且最具精準性的植牙機器，它可以輔助植牙醫師，準確的計算出，植牙的類型、大小、及位置，從而減少植牙手術期間的疼痛，感染，並且可以加快恢復療程。

當然，YUMI 是沒有辦法完全取代一個有經驗的植牙醫師、已經在中半島行醫多年的沈維信 牙醫博士（Dr. Shankar）20多年的專業經驗，醫術精湛，擁有上千顆植牙的經驗，所有在卓越牙醫就診的植牙病患，沈醫師一定會親自主刀，並為病患詳細說明植牙的全部過程，視病如親，讓植牙病患在最安心且最舒適的環境下，接受植牙手術。

多年來，沈醫生的病人口耳相傳，名聲在外，前來求診者眾，慨括十個選擇沈維信牙醫的理由：

1.沈維信牙醫畢業於著名的三藩市太平洋大學UOP牙科學院，曾榮獲學院提名，並獲口腔外科手術大獎。

2.沈醫生擁有20多年執業經驗，目前也在大學從事臨床植牙研究，並擔任牙科教學工作。

3.沈醫生學經歷豐富，醫術精湛，視病如親，病患推崇備至。

4.沈醫生每月進行100多次種植手術，植牙經驗非常豐富。

5. 曾多次榮獲Yomi 頒贈之「最佳牙醫鑽石奬」

6.斥資引進「YoMi 牙科機器人3D導航系統」，可以拹助牙醫制定完美的植牙計畫。

7.據YoMi 總公司統計，卓越牙醫診所，創全美90天內使用植牙機器人手術最高紀錄。

8.植牙增植不漲價，單顆植牙只收2500元（包括種植體+基台+牙冠）限新病患，且不能和其他優惠合計。

9.診所職護人員講國語及粵語，同聲同氣，方便溝通。

10.七天營業方便就診，首次諮詢免費。

SAN BRUNO 卓越牙科中心，服務項目包括植牙、洗牙、綜合牙醫、牙周病、兒童牙齒、補綴牙科、牙齒蹻正等。

SAN BRUNO 卓越牙科中心 (Dental Excellance )位於504 Linden Ave San Bruno, CA 94066