我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

通膨高漲 這5城市影響最嚴重

San Bruno 植牙專科 卓越牙醫中心春季優惠活動即將於6月30日截止

工商訊
YUMI 是全球唯一且最具精準性的植牙機器。
YUMI 是全球唯一且最具精準性的植牙機器。

San Bruno 卓越牙醫( dental Excellence)，月前推出之春季優惠活動即將截止。

新病患除可享受單顆植牙2500元。特價外，在植牙全程治療費用上可再減免200元，請把握最後減價良機，早日前往預約諮詢。

植牙技術日新月異，您再也不必忍受失牙之苦，植牙有如人生第二副牙齒，有了堅固耐用的植牙，您可以計畫旅遊，享受美食，擁有健康的身體和豐富多彩的人生。

San Bruno卓越牙醫斥資引進「YUMI 牙科機器人」其精準的3D導航系統，不但可以提供病患牙齒及頜骨的精準資訊，還可以協助植牙醫師制定一項完美的植牙計畫。

YUMI 是全球唯一且最具精準性的植牙機器，它可以輔助植牙醫師，準確的計算出，植牙的類型、大小、及位置，從而減少植牙手術期間的疼痛，感染，並且可以加快恢復療程。

當然，YUMI 是沒有辦法完全取代一個有經驗的植牙醫師、已經在中半島行醫多年的沈維信 牙醫博士（Dr. Shankar）20多年的專業經驗，醫術精湛，擁有上千顆植牙的經驗，所有在卓越牙醫就診的植牙病患，沈醫師一定會親自主刀，並為病患詳細說明植牙的全部過程，視病如親，讓植牙病患在最安心且最舒適的環境下，接受植牙手術。

多年來，沈醫生的病人口耳相傳，名聲在外，前來求診者眾，慨括十個選擇沈維信牙醫的理由：

1.沈維信牙醫畢業於著名的三藩市太平洋大學UOP牙科學院，曾榮獲學院提名，並獲口腔外科手術大獎。

2.沈醫生擁有20多年執業經驗，目前也在大學從事臨床植牙研究，並擔任牙科教學工作。

3.沈醫生學經歷豐富，醫術精湛，視病如親，病患推崇備至。

4.沈醫生每月進行100多次種植手術，植牙經驗非常豐富。

5. 曾多次榮獲Yomi 頒贈之「最佳牙醫鑽石奬」

6.斥資引進「YoMi 牙科機器人3D導航系統」，可以拹助牙醫制定完美的植牙計畫。

7.據YoMi 總公司統計，卓越牙醫診所，創全美90天內使用植牙機器人手術最高紀錄。

8.植牙增植不漲價，單顆植牙只收2500元（包括種植體+基台+牙冠）限新病患，且不能和其他優惠合計。

9.診所職護人員講國語及粵語，同聲同氣，方便溝通。

10.七天營業方便就診，首次諮詢免費。

SAN BRUNO 卓越牙科中心，服務項目包括植牙、洗牙、綜合牙醫、牙周病、兒童牙齒、補綴牙科、牙齒蹻正等。

SAN BRUNO 卓越牙科中心 (Dental Excellance )位於504 Linden Ave San Bruno, CA 94066

敬請預約：(650) 589-8658。E-mail: [email protected]，http://sanbrunodentalexcellence.com

植牙有如人生第二副牙齒，植牙手術幫助您享受美食，擁有健康快樂人生。
植牙有如人生第二副牙齒，植牙手術幫助您享受美食，擁有健康快樂人生。

上一則

法鼓山方丈果暉法師與夏斯塔僧院方丈尼Master Meian Elber 宗教領袖對談

下一則

一筆錢就可以同時擁有年金和長期護理保險

延伸閱讀

整齊牙科勁爆大酬賓 全口植牙僅三萬五千元

整齊牙科勁爆大酬賓 全口植牙僅三萬五千元
張効維牙醫博士矯正專家 談牙齒矯正的重要性及過程

張効維牙醫博士矯正專家 談牙齒矯正的重要性及過程
Oh Kim's Dental植牙優惠999元 月底截止

Oh Kim's Dental植牙優惠999元 月底截止
Abc牙醫聘10密醫看診 5年前被抓過

Abc牙醫聘10密醫看診 5年前被抓過
洗牙檢查 牙醫一說須深度治療 一說僅正常清潔 灣區男煩惱

洗牙檢查 牙醫一說須深度治療 一說僅正常清潔 灣區男煩惱

熱門新聞

圖為FBI探員調查Andy Duong 住所。（記者劉先進╱攝影）

最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車

2024-06-21 11:09
戴維斯在紐約時報廣場爭取爭取天體人士權益。(美聯社)

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

2024-06-23 14:53
席斯洛(右)從史懷慈手中接過學位證書。（取自史丹福教育學院網站）

遲來83年 她105歲獲史丹福碩士學位

2024-06-19 02:12
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)

房價300萬 舊金山這間獨棟屋僅開價48.8萬 原因出爐

2024-06-21 22:29
圖為盛桃住家外觀。(記者劉先進╱攝影)

FBI突襲搜查屋崙亞裔市長盛桃的家 未透露原因

2024-06-20 16:10
兩項快樂城市排行榜，舊金山都列名其中。(記者周喆╱攝影）

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

2024-06-18 02:00

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
4星座盛夏迎好運 雙子將開啟美好戀情、他們感情有轉機

4星座盛夏迎好運 雙子將開啟美好戀情、他們感情有轉機
4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「奪妻專業戶」 網笑：老王進化史

4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「奪妻專業戶」 網笑：老王進化史
中餐館吃一半警察突上門 華女笑：來美後最有安全感的一餐

中餐館吃一半警察突上門 華女笑：來美後最有安全感的一餐