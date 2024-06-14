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College Corps學員在聖路易奧比斯波找到未來職業方向

工商訊
Ria Patel。
Ria Patel。

By Selen Ozturk

帕特爾（Ria Patel）在聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）奎斯塔學院（Cuesta College）讀大一時加入了College Corps，她不僅因此找到一條幫助有需要的人的職業道路，還賺到足夠的金錢償還她的學債。

帕特爾說：「我從阿肯色州來到這裡讀心理學。申請加入College Corps是因為我看到住房和醫療的不平等，希望能成為解決方案的一部分。」如今是大三的她在遊民收容所和醫療診所工作，可以賺到將近1萬美元用來償還學生貸款

#CaliforniansForAll College Corps每年幫助超過3000名像帕特爾這樣的大學生，讓他們為從事K到12年級教育、氣候行動或糧食不安全的機構工作450個小時，賺取高達1萬美元的收入用於償還學債。這項計劃於2022年9月推出，將在2024年年底完成第二年的活動。

在她工作的收容所40 Prado，帕特爾負責管理入院隊伍，或為出院者安排六到十張康復護理床位；晚上，她則協助提供約250人份的晚餐、整理捐款，或協調150到200張過夜床位。

「我最喜歡的部分是有機會結識有各種故事和背景的人，以及看到經常前來的人終於獲得安置、可以追求其他更大的目標和更好的生活。」帕特爾說：「最困難的部分是，當你逐漸了解一個人，並密切幫助他之後，你才真正明白，一個人的人生很容易因為健康、家庭或毒品的問題出錯。」

今年，帕特爾把她的College Corps工作時間奉獻給SLO Noor基金會，這是一個由志工組成的團體，在聖路易奧比斯波和聖塔芭芭拉（Santa Barbara County）北部提供免費的醫療、牙科、眼科和婦科服務給沒有健康保險的人。

帕特爾說：「我們有一些病人無家可歸、無處可去，而且都沒有健康保險。能夠幫助那些陷入困境的人恢復健康，令人感到欣慰。和在收容所一樣，與病人互動是我最喜歡的部分，它提醒我，自己當初為什麼會選擇讀心理學和醫學。

帕特爾現在正準備轉學到聖地牙哥州大（San Diego State），在那裡完成大學最後兩年的學業，獲得學士學位。

她說：「我告訴我就讀聖荷西州大（San Jose State）的妹妹關於College Corps的事，她已經決定明年提出申請。我非常喜歡這項計劃。我的經驗顯示，社會心理學和個人護理工作的結合，可以讓人獲得極大的成就感，因此，我想要在這個領域攻讀碩士學位，未來從事這個領域的工作。」

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