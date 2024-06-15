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時尚窗簾公司 服務灣區多年 信譽卓著

工商訊
居家房屋室內的美觀，窗簾具有畫龍點睛之效。
居家房屋室內的美觀，窗簾具有畫龍點睛之效。

時尚窗簾公司(Top Window Fashions)服務灣區多年、信譽卓著，提供各界安裝窗簾便捷、快速的服務，各式高品質、新穎又美觀的窗簾現正特價優惠中，歡迎參觀選購，請打新電話號碼669-287-5867。

居家房屋室內的美觀，窗簾具有畫龍點睛之效，選好窗簾同時能增加視覺上的舒適、新潮感及住家的豪華感。新的窗簾能提升家中日常生活更顯朝氣、讓人心情愉悅，而窗簾在天冷時能保持室內溫暖、天熱時更能省冷氣用電、節省能源。

灣區著名的「新時尚窗簾」由經驗豐富專業室內設計人士所創設，成立以來已成為該行業最著名的企業之一。該店設計人員，每年都到各地參觀show展，主動收集、閱讀有關窗簾專業知識，擴展設計視野，順應窗簾流行顏色、式樣，將最新資訊依客戶的品味及需要推薦給客戶。挑選適合的窗廉，對房間內部佈置的成敗致為關鍵，新時尚窗簾的設計師也會告知，如何避免訂購窗簾常犯的5項錯誤，讓客戶省時、省力又省錢。

新時尚窗簾所代理之名牌Hunter Douglas窗簾保用數十年，品質優異並具有實用及美觀特性，款式眾多，包括布窗簾、木窗簾、垂直簾、橫直簾、百葉簾等最新款高級窗簾，不易折痕、不易斷裂，彈性佳，易保養，節省能源，甚至對於特高長窗簾可提供搖控調整開關，款式種類顏色眾多，不但耐用並具有隱私及採光控制等多種特性功能，以上各款都有其特色，顧客可配合其家居需要或新時尚室內設計專業人士的建議選購。

該店自設工廠，歡迎顧客來料加工，並設有展覽室，有1200種花樣，供客戶精挑細選，歡迎上網瀏覽工程照www.TopWindowFashions.com。 新時尚窗簾公司(Top Window Fashions) 地址在477 Harris Rd., Hayward, CA94544，免費估價，電話669-287-5867，Email:[email protected]

選好窗簾同時能增加視覺上的舒適、新潮感及住家的豪華感。
選好窗簾同時能增加視覺上的舒適、新潮感及住家的豪華感。

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