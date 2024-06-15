天河大賭場 六月三重彩活動 精采刺激 令人興奮

「天河貴賓會員卡」會員玩樂桌上遊戲，可以獲得抽獎。

「天河大賭場」很高興地宣布令人驚嘆的三重彩活動，讓整個六月都充滿樂趣和贏得大獎的機會。6萬元桌上遊戲專屬加油卡送大禮。從6月初開始，「天河貴賓會員卡」會員玩樂桌上遊戲，可以獲得抽獎劵，有機會贏得5000元 加油卡或高達2500元推廣籌碼，會員每次獲得一手合資格的牌局即可獲得抽獎資格，而每周一和周二更是抽獎劵加倍日。抽獎將於 6月9日至 6月30日，每個周日下午5時至8時舉行，給大家充足機會贏得大獎。請登錄SkyRiver.com 瀏灠一手合資格的牌局清單。

六月份逢周四或周五下午3時至晚上10周，「天河貴賓會員卡」會員賺取滿500積分，即可在「Goodyear 好時年汽車用品送好禮」活動中獲得一份禮品。從汽車吸塵器以至工具套裝，總有一份能滿足每位客人。禮品送完即止，所以請務必儘早去賺積分，換禮品！

即日起至7月27日，「天河貴賓會員卡」會員每天使用會員卡玩老虎機和桌上遊戲，即可獲得抽獎機會。首先透過在推廣亭刷「天河貴賓會員卡」便可得到每日一次的免費抽獎機會，而周一和周二每賺取到100級別積分，便可獲取額外100張抽獎劵來提高得奬的機會。

「天河大賭場」邀請「天河貴賓會員卡」會員參加每個周六晚上 7 至晚上 10時，總值100萬元「歡樂大道名車及現金大抽獎」汽車抽獎活動，將有超過100名幸運兒有機會贏得從1500元Free Play到1萬5000元現金，或者選擇一台林肯Nautilus，GMC Sierra 或福特野馬 GT 的名車！

六月份加入成為「天河貴賓會員卡」會員，整個月將有機會贏得大獎，享受激動人心的推廣活動和令人興奮的獎品。有關這些推廣活動及其他活動的更多信息，請登錄 www.SkyRiver.com。「天河貴賓會員卡」是北加州 眾多賭場中融合高科技的貴賓會員獎勵計畫之一，讓貴賓會員可以無須貴賓卡或現金也能夠輕鬆玩樂。「天河貴賓會員卡」是獲取積分享受所有娛樂活動的萬能鑰匙，積分可用於 Free Play 或作餐飲付費。現在成為「天河貴賓會員卡」會員，可以立即獲得15元 Free Play 作為開設會員帳戶的獎賞，只需要在任何一部老虎機下注即可使用 Free Play 獎賞。「天河貴賓會員卡」可透過電腦、平板或有拍照功能的手機在線上註冊登記。

「天河大賭場」是威爾頓部落（Wilton Rancheria）與 Boyd Gaming 公司的合作項目， 由 Boyd Gaming 負責為部落承建及管理經營。賭場於2022年8月開業，提供面積達10萬平方呎的博彩娛樂場地，2100部最熱門老虎機、超逾80枱桌面遊戲及18家中西餐飲食府及美食廣場。瞭解詳情，請登錄 www.SkyRiver.com。